Киев, 20 мая. Украинский президент Владимир Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с шахматной партией, где у Киева есть только половина белых фигур.

Отвечая на вопрос о том, как он подойдет к урегулированию ситуации в Донбассе, Зеленский заявил, что у него есть четкое виденье необходимых мер и на выбранном им пути «ничего не боится».

Ранее украинский лидер заявил, что вопрос Донбасса он намерен вынести на обсуждение в рамках всеукраинского референдума. Своими планами он поделился на мероприятии по подведению итогов второго года работы. Помимо референдума существует еще два варианта урегулирования кризиса.

Зеленский также положительно настроен на продолжение сотрудничества в рамках «нормандского формата». В офисе украинского лидера уже сообщили, что представителям «нормандской четверки» были разосланы запросы с просьбой организовать срочную встречу.