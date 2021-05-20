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20 мая 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Sohu: новый проект ВМФ РФ поставит на место американцев в Тихом и Атлантическом океанах

  /   Обновлено: 20 мая 2021 15:53
Армия
Sohu: новый проект ВМФ РФ поставит на место американцев в Тихом и Атлантическом океанах
Федеральное агентство новостей

Пекин, 20 мая. ВМФ РФ в течение ближайших десяти лет сможет на равных противостоять американским военно-морским силам во всех районах Мирового океана за счет постройки новых мощных кораблей.

Три новых российских авианосца поставят на место американцев как в Атлантике, так и в Тихом океане, пишут аналитики китайского издания Sohu, пересказ их статьи приводит «ПолитРоссия«.

Авторы материала отмечают яркость и инновационность российского проекта тяжелого авианосца. По данным издания, он сможет нести до 90 различных летательных аппаратов и обладать крейсерской скоростью около 57 километров в час, его экипаж будет насчитывать примерно 3900 человек. Базироваться на новых авианосцах смогут новейшие российские истребители пятого поколения Су-57, отмечают китайские эксперты.

«Российская морская группировка во главе с авианосцем сможет подавить аналогичную американскую группу и в Атлантическом, и в Тихом океане», — уверены авторы Sohu.

Аналитики китайского издания отмечают, что период мирового доминирования США как авианосной державы уходит в прошлое. Сравнение боевых возможностей сухопутных сил армии США и ВС РФ проводил Infox.

россия вмф авианосцы
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Все новости / Армия / Sohu: новый проект ВМФ РФ поставит на место американцев в Тихом и Атлантическом океанах
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