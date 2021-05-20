Sohu: новый проект ВМФ РФ поставит на место американцев в Тихом и Атлантическом океанах

Пекин, 20 мая. ВМФ РФ в течение ближайших десяти лет сможет на равных противостоять американским военно-морским силам во всех районах Мирового океана за счет постройки новых мощных кораблей.

Три новых российских авианосца поставят на место американцев как в Атлантике, так и в Тихом океане, пишут аналитики китайского издания Sohu, пересказ их статьи приводит «ПолитРоссия«.

Авторы материала отмечают яркость и инновационность российского проекта тяжелого авианосца. По данным издания, он сможет нести до 90 различных летательных аппаратов и обладать крейсерской скоростью около 57 километров в час, его экипаж будет насчитывать примерно 3900 человек. Базироваться на новых авианосцах смогут новейшие российские истребители пятого поколения Су-57, отмечают китайские эксперты.

«Российская морская группировка во главе с авианосцем сможет подавить аналогичную американскую группу и в Атлантическом, и в Тихом океане», — уверены авторы Sohu.

Аналитики китайского издания отмечают, что период мирового доминирования США как авианосной державы уходит в прошлое. Сравнение боевых возможностей сухопутных сил армии США и ВС РФ проводил Infox.