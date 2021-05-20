Блинкен и Лавров обсудили рост военного присутствия США в Польше

Рейкьявик, 20 мая. Глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры с руководителем американского государственного департамента Энтони Блинкеном о размещении сил армии США в Польше.

Об этом российский министр иностранных дел рассказал по итогам заседания сессии Арктического совета.

Лавров отметил, что планы Вашингтона по наращиванию военного присутствия в Польше вызывают много вопросов, которые также обсуждались в ходе переговоров между ним и Блинкеном. По словам руководителя российского МИД, США приблизились к явному нарушению Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, подписанного в 1997 году.