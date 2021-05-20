Брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам

Лос-Анджелес, 20 мая. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считаются одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде. Однако близкие друзья актеров заявляют, что супруги находятся на грани развода.

Несмотря на разницу в возрасте — Майкл Дуглас страше жены на целую четверть века — супруги вместе уже 20 лет. Однако уже несколько лет подряд то и дело появляются слухи, что в отношениях звездной пары не все так гладко. Близкие друзья актеров сообщили, что Дуглас и Зета-Джонс переживают сейчас очередной кризис, который на этот раз может обернуться разводом.

Инсайдеры рассказали изданию Gossipcop, что и так нестабильные отношения актеров сильно пошатнулись во время пандемии. Карантин стал для супругов, которые прожили вместе не один десяток лет, настоящим испытанием. Знакомые пары отметили, что ни Дуглас, Ни Зета-Джонс не любители публичных склок и размолвок, поэтому даже развод могут сохранить в тайне.

Что послужило причиной разлада, неизвестно. По словам инсайдера, 76-летний актер в последнее время сильно ревнует свою жену, особенно к молодым коллегам по съемочной площадке. Так, семейным скандалом обернулся невинный флирт Кэтрин Зеты-Джонс с Майклом Шином, с которым она вместе снималась в одном проекте.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились в 2000 году. В браке у звездной пары родились двое детей: сын Дилан и дочь Кэрис. В интервью Зета-Джонс не раз с вспоминала первую встречу с супругом. Тогда, актер в шутку заявил, что хотел бы стать отцом ее детей.

Практически весь мир сейчас следит на бракоразводным процессом основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды. По словам супругов, они решили пойти на этот шаг после того, как их младший ребенок повзрослел.