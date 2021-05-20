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20 мая 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам

Шоу-бизнес
Брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 20 мая. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс считаются одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде. Однако близкие друзья актеров заявляют, что супруги находятся на грани развода.

Несмотря на разницу в возрасте — Майкл Дуглас страше жены на целую четверть века — супруги вместе уже 20 лет. Однако уже несколько лет подряд то и дело появляются слухи, что в отношениях звездной пары не все так гладко. Близкие друзья актеров сообщили, что Дуглас и Зета-Джонс переживают сейчас очередной кризис, который на этот раз может обернуться разводом.

Инсайдеры рассказали изданию Gossipcop, что и так нестабильные отношения актеров сильно пошатнулись во время пандемии. Карантин стал для супругов, которые прожили вместе не один десяток лет, настоящим испытанием. Знакомые пары отметили, что ни Дуглас, Ни Зета-Джонс не любители публичных склок и размолвок, поэтому даже развод могут сохранить в тайне.

Что послужило причиной разлада, неизвестно. По словам инсайдера, 76-летний актер в последнее время сильно ревнует свою жену, особенно к молодым коллегам по съемочной площадке. Так, семейным скандалом обернулся невинный флирт Кэтрин Зеты-Джонс с Майклом Шином, с которым она вместе снималась в одном проекте.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились в 2000 году. В браке у звездной пары родились двое детей: сын Дилан и дочь Кэрис. В интервью Зета-Джонс не раз с вспоминала первую встречу с супругом. Тогда, актер в шутку заявил, что хотел бы стать отцом ее детей.

Практически весь мир сейчас следит на бракоразводным процессом основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды. По словам супругов, они решили пойти на этот шаг после того, как их младший ребенок повзрослел.

развод голливуд отношения майкл дуглас кетрин зета-джонс
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Все новости / Шоу-бизнес / Брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам
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