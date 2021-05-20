Баржа «Фортуна» близка к завершению работ на датском участке «СП-2»

Берген, 20 мая. Трубоукладочное судно «Фортуна» демонстрирует стремительные темпы строительства газопровода в территориальных водах Дании и приближается к их окончанию.

Датский отрезок нитки газопровода «Северный поток —2» скоро должен быть достроен, так как баржа «Фортуна» достигла стремительных темпов прокладки труб. Предполагается, что в течение недели судно сможет добраться до экономической зоны ФРГ. Об этом пишет EADaily.

Согласно информации навигационного портала Marinetraffic, корабль уже проложил примерно 1,5 тыс. метров магистрали. Чтобы закончить участок, располагающийся на территории Дании, «Фортуне» необходимо пройти еще около трех километров.

Благоприятные погодные условия наблюдались на Балтике в течение последних семи дней. Благодаря этому трубоукладочная баржа достигла скорости в 1,5 км труб в сутки. Строительство на данном участке стартовало 6 февраля после перерыва. В течение указанного времени корабль установил трубы на промежутке в 46 км.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден недавно пошел навстречу Берлину по вопросам реализации проекта «Северный поток — 2».