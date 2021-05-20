Гордон высказался о неуместности выбранной Зеленским локации для конференции

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на госпредприятии «Антонов». Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал локацию мероприятия, посчитав место неуместным.

Зеленский проводит встречу, посвященную итогам двух лет его нахождения на посту президента. Для конференции украинский лидер выбрал весьма нестандартную площадку. Трансляция ведется с государственного предприятия «Антонов», которое занимается грузовыми авиаперевозками и ремонтами самолетов.

Гордону не понравился формат мероприятия, в эфире телеканала «Украина 24» он прокомментировал пресс-конференцию, назвав ее «ужасной и отвратительной». Он считает, что в выбранном помещении есть некий символизм, возможно Зеленский объявит, что будет поднимать авиационную промышленность на Украине.

«Ужасная территория, заброшенная, как символ заброшенности Украины», — сказал журналист.

Гордон пожаловался, что к месту мероприятия журналистов привезли на старых дореволюционных автобусах. А само здание похоже выглядит как жуткий цех или ангар.

«Это кошмар», — заключил корреспондент.

Он подчеркнул, что конференцию следовало бы организовывать в более приспособленном помещении.

Глава Украины подводил итоги на фоне самолета Ан-124-100 «Руслан», на котором даже не были установлены двигатели. Рядом с помостом, где сидел Зеленский, красовалось другое воздушное судно с надписью «Вооруженным силам Украины — надежные крылья», однако самих крыльев на летательном аппарате не было.

Недавно Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Киева. При этом он назвал президента РФ Владимира Путина хорошим.