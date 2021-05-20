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20 мая 15:55
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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Гордон высказался о неуместности выбранной Зеленским локации для конференции

Общество
Гордон высказался о неуместности выбранной Зеленским локации для конференции
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию на госпредприятии «Антонов». Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал локацию мероприятия, посчитав место неуместным.

Зеленский проводит встречу, посвященную итогам двух лет его нахождения на посту президента. Для конференции украинский лидер выбрал весьма нестандартную площадку. Трансляция ведется с государственного предприятия «Антонов», которое занимается грузовыми авиаперевозками и ремонтами самолетов.

Гордону не понравился формат мероприятия, в эфире телеканала «Украина 24» он прокомментировал пресс-конференцию, назвав ее «ужасной и отвратительной». Он считает, что в выбранном помещении есть некий символизм, возможно Зеленский объявит, что будет поднимать авиационную промышленность на Украине.

«Ужасная территория, заброшенная, как символ заброшенности Украины», — сказал журналист.

Гордон пожаловался, что к месту мероприятия журналистов привезли на старых дореволюционных автобусах. А само здание похоже выглядит как жуткий цех или ангар.

«Это кошмар», — заключил корреспондент.

Он подчеркнул, что конференцию следовало бы организовывать в более приспособленном помещении.

Глава Украины подводил итоги на фоне самолета Ан-124-100 «Руслан», на котором даже не были установлены двигатели. Рядом с помостом, где сидел Зеленский, красовалось другое воздушное судно с надписью «Вооруженным силам Украины — надежные крылья», однако самих крыльев на летательном аппарате не было.

Недавно Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Киева. При этом он назвал президента РФ Владимира Путина хорошим.

зеленский гордон конференция
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