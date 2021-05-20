Лавров заявил об отсутствии конфликтного потенциала в Арктике

Москва, 20 мая. Россия не видит причин для развертывания военными блоками программ в Арктическом регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Арктика должна оставаться территорией конструктивного взаимодействия, стабильности и мира. Он также отметил, что Россия не видит конфликтного потенциала в регионе и необходимости развертывания в Арктике военно-политических блоков.

«Мы довольны, что большинство наших партнеров придерживаются таких же позиций. Убеждены, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание региона», — заключил министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом переговоры Лаврова и Блинкена.

Немецкие пользователи ответили Лаврову на слова об Арктике, передает сайт 360tv.ru.