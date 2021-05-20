Американист Ярыгин объяснил итоги встречи Лаврова с Блинкеном

Москва, 20 мая. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном носит церемониальный характер. Такое мнение выразил американист Григорий Ярыгин.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ считает, что на встрече дипломатов стороны продемонстрировали готовность к диалогу президента РФ Владимира Путина с коллегой из США Джозефом Байденом. Кроме того, Вашингтон выразил желание обсудить с Москвой широкий круг вопросов.

«Это уже хороший сигнал, потому что нет отторжения друг друга», — уверен американист.

Ярыгин добавил, что на возможной встрече Путина с Байденом акцент будет сделан на решении двусторонних вопросов. Не исключено, что речь пойдет о тех сферах, где страны могут найти общий язык.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об обескураженных журналистах на встрече Лаврова и Блинкена.