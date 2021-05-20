«Северный поток — 2» открыл глаза Киеву на отношение Запада к России и Украине

Киев, 20 мая. Достройка «Северного потока — 2» показывает Украине неприятную для нее правду об отношении Запада к России. Об этом заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

По мнению эксперта, глобальные договоренности между Россией и США сохраняются со времен Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. В рамках этих договоренностей Вашингтон не мешает строительству обоих «Северных потоков» и других важных для РФ объектов, а санкции вводятся постфактум, когда проект уже реализован. Примером такого подхода Корнейчук называет Крымский мост.

«Дали спокойно построить, и только после этого ввели санкции против строивших его компаний. Нормально. Вводите дальше — ключевое уже сделано», — сказал политолог.

Политолог считает, что подобными бессмысленными санкциями США «замыливают глаза» не только Украине и другим сателлитам, но и внутренней общественности. В 2021 году президент Джо Байден не может открыто показать большей части электората нормальные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Надо имитировать якобы холодные отношения. А в реальности они собираются и между собой решают глобальные вопросы», — заявил Корнейчук.

В реальности «Северный поток — 2» не представляет для США стратегической угрозы, а Германия, формальный партнер Киева в противостоянии Москве, в числе первых строит газовую трубу в обход Украины, отмечает эксперт. Запуск обходных газопроводов лишит Украину доходов от транзита газа в объеме не менее 2 млрд долларов в год, и на поддержку западных «партнеров» в этом вопросе ей рассчитывать не приходится.

«У Украины, к большому сожалению, нет никаких партнеров. И она может рассчитывать только на себя», — сказал эксперт.

Корнейчук считает, что транзит газа через Украину продолжится при «Северном потоке — 2» и «Турецком потоке». Новые трубопроводы дадут РФ возможность воздействия на Киев без угрозы для европейских потребителей газа. В результате Украина оказывается перед неприятной дилеммой: отказ от российского газа с постройкой новых газопроводов из Европы либо признание, что поставляемый в страну ресурс происходит из РФ.

«Мы по-прежнему берем газ из транзитной трубы. Стоит Путину ослабить давление в ней, как оказывается, что газа больше нет, и начинаются акции «Прикрути», — заявил Корнейчук на телеканале «НАШ».

Ранее американские СМИ сообщили о намерении Белого дома отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Эксперты считают, что слухи могут воплотиться в реальные решения после планирующейся в июне встречи Путина и Байдена.