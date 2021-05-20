«Северный поток — 2» открыл глаза Киеву на отношение Запада к России и Украине

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
Все новости
20 мая 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
Все новости

«Северный поток — 2» открыл глаза Киеву на отношение Запада к России и Украине

Политика
«Северный поток — 2» открыл глаза Киеву на отношение Запада к России и Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 мая. Достройка «Северного потока — 2» показывает Украине неприятную для нее правду об отношении Запада к России. Об этом заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

По мнению эксперта, глобальные договоренности между Россией и США сохраняются со времен Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. В рамках этих договоренностей Вашингтон не мешает строительству обоих «Северных потоков» и других важных для РФ объектов, а санкции вводятся постфактум, когда проект уже реализован. Примером такого подхода Корнейчук называет Крымский мост.

«Дали спокойно построить, и только после этого ввели санкции против строивших его компаний. Нормально. Вводите дальше — ключевое уже сделано», — сказал политолог.

Политолог считает, что подобными бессмысленными санкциями США «замыливают глаза» не только Украине и другим сателлитам, но и внутренней общественности. В 2021 году президент Джо Байден не может открыто показать большей части электората нормальные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Надо имитировать якобы холодные отношения. А в реальности они собираются и между собой решают глобальные вопросы», — заявил Корнейчук.

В реальности «Северный поток — 2» не представляет для США стратегической угрозы, а Германия, формальный партнер Киева в противостоянии Москве, в числе первых строит газовую трубу в обход Украины, отмечает эксперт. Запуск обходных газопроводов лишит Украину доходов от транзита газа в объеме не менее 2 млрд долларов в год, и на поддержку западных «партнеров» в этом вопросе ей рассчитывать не приходится.

«У Украины, к большому сожалению, нет никаких партнеров. И она может рассчитывать только на себя», — сказал эксперт.

Корнейчук считает, что транзит газа через Украину продолжится при «Северном потоке — 2» и «Турецком потоке». Новые трубопроводы дадут РФ возможность воздействия на Киев без угрозы для европейских потребителей газа. В результате Украина оказывается перед неприятной дилеммой: отказ от российского газа с постройкой новых газопроводов из Европы либо признание, что поставляемый в страну ресурс происходит из РФ.

«Мы по-прежнему берем газ из транзитной трубы. Стоит Путину ослабить давление в ней, как оказывается, что газа больше нет, и начинаются акции «Прикрути», — заявил Корнейчук на телеканале «НАШ».

Ранее американские СМИ сообщили о намерении Белого дома отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Эксперты считают, что слухи могут воплотиться в реальные решения после планирующейся в июне встречи Путина и Байдена.

украина россия сша северный поток-2 германия газопровод
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 76003 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 67003 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 44349 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 41563 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 37571 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Политика / «Северный поток — 2» открыл глаза Киеву на отношение Запада к России и Украине
Рейтинг@Mail.ru