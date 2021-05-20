Ученик казанской гимназии найден мертвым под окнами дома

Казань, 20 мая. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 17-летнего ученика гимназии №20.

Местные издания сообщают о смерти несовершеннолетнего школьника в Казани. Трагичный случай произошел в гимназии №20. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для выяснения всех обстоятельств гибели подростка, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК Татарстана.



По словам директора гимназии Рахимы Арслановой, погибший мальчик был тихим и не создавал конфликтных ситуаций с одноклассниками или преподавателями.

ФАН сообщал об эвакуации в казанской школе №174. Учеников и преподавателей вывели из здания из-за учебной тревоги.