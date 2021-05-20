Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы

Ростов-на-Дону, 20 мая. Преподаватель старших классов Морозовской школы № 4 Ростовской области написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как силой смыла с лица ученицы косметику.

Инцидент получил огласку благодаря видео, которое, разлетелось по социальным сетям. На съемке отчетливо видно, как преподаватель подводит ученицу к раковине и смывает макияж. После чего в классе продолжает ее отчитывать.

Как сообщили в отделе образования Морозовского района, после конфликта, запечатленного на камеру, в школе началось служебное расследование, в ходе которого преподаватель принес извинения и стороны примирились.

Отметим, что несмотря на примирение сторон, преподаватель решил уволиться.

Ранее ФАН сообщал об увольнении учителя истории из села Угловое Бахчисарайского района Крыма. Преподаватель написал заявление после конфликта с учеником восьмого класса.