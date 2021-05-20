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20 мая 15:54
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новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы

Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
Prt Scr Telegram  /  РНД - Раньше всех. Ростов

Ростов-на-Дону, 20 мая. Преподаватель старших классов Морозовской школы № 4 Ростовской области написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как силой смыла с лица ученицы косметику. 

Инцидент получил огласку благодаря видео, которое,  разлетелось по социальным сетям. На съемке отчетливо видно, как преподаватель подводит ученицу к раковине и смывает макияж. После чего в классе продолжает ее отчитывать.

Как сообщили в отделе образования Морозовского района, после конфликта, запечатленного на камеру, в школе началось служебное расследование, в ходе которого преподаватель принес извинения и стороны примирились.

Отметим, что несмотря на примирение сторон, преподаватель решил уволиться.

Ранее ФАН сообщал об увольнении учителя истории из села Угловое Бахчисарайского района Крыма. Преподаватель написал заявление после конфликта с учеником восьмого класса.

скандал школа ростовская область Морозовск
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