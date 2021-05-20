Путин призвал продолжать рассекречивать архивы о Великой Отечественной войне

Москва, 20 мая. Глава российского государства Владимир Путин считает необходимым продолжить работу по обеспечению широкого общественного доступа к архивным материалам военных лет.

Путин призвал рассекречивать архивы о Великой Отечественной войне, приведя в качестве примера проект «Без срока давности». Российский президент выразил уверенность в большом значении такой работы для воспитания подрастающих поколений и для общенародного единства в стране.

Ранее сообщалось о причинах решения Путина вывести Россию из Договора по открытому небу.