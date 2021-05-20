Путин призвал жестко противостоять попыткам исказить историю России

Москва, 20 мая. России нужно жестко противостоять попыткам исказить роль Красной армии в войне. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Некоторые страны все чаще ставят под сомнение роль Красной армии в победе над фашизмом. Россияне ответственны за сохранение истории героических подвигов их дедов, заявил Путин.

РФ становится все могущественнее и все чаще сталкивается с попытками оболгать события военных лет. Необходимо жестко пресекать такие попытки из вне, констатировал российский лидер.