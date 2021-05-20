Центробанк отчитался о доходности пенсионных накоплений НПФ

Москва, 20 мая. Банк России произвел оценку доходности пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Показатель составил 1% в первом квартале текущего года.

Размер прибыли от вложений пенсионных резервов составляет 0,4%. Полученный результат в большинстве случаев связан с падением стоимости облигаций, которые считаются основным инвестиционным инструментом негосударственных пенсионных фондов, передает «Прайм».

«Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов в первом квартале текущего года составила 1%», — уточняется в сообщении регулятора.

Индекс корпоративных облигаций снизился на 0,5% за первые три месяца текущего года. Соответствующий показатель государственных бумаг уменьшился на 3,3%. Представители Центробанка объяснили полученные значения ожиданиями участников рынка в части повышения базовой ставки на фоне ускорения инфляции.

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю ранее раскрыло данные о переводах пенсионных накоплений за прошлый год. Примерно 2,5 тысячи заявлений было принято по итогам 2020-го.