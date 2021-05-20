Россия намерена организовать саммит Арктического совета

Рейкьявик, 20 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия поддерживает идею о проведении саммита арктических государств и готова организовать проведение мероприятия.

Лавров рассказал о решении российской стороны во время выступления в Арктическом совете.

«Поддерживаем идею проведения саммита арктических государств, когда для этого созреют необходимые условия. Если это случится в период российского председательства, мы будем готовы это сделать», — сказал Лавров.

Арктический совет представляет из себя международную организацию, членами которой являются Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Исландия и Дания. Двухгодичное председательство в совете перешло к российской стороне в 2021 году.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.