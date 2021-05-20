Казаки будут охранять все школы Кубани

Краснодар, 20 мая. Власти Краснодарского края решили доверить охрану всех школ только одному частному охранному предприятию. Оберегать всех учащихся в образовательных заведениях теперь будут казаки.

По данным источника ФАН, губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубанское казачье войско станет учредителем специального ЧОП. Оно и будет заниматься охраной. Глава Кубани напомнил, что уже 90% школ находятся под охраной казаков. Он добавил, что представители казачества «выгнали» все фирмы, которые оказывали аналогичные услуги в образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных.

В Казани 11 мая произошло нападение на гимназию. Вооруженный дробовиком юноша застрелил двух педагогов и семерых подростков, сообщал ФАН.