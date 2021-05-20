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20 мая 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Певица Asti решилась на кардинальную смену имиджа и стала блондинкой

Шоу-бизнес
Певица Asti решилась на кардинальную смену имиджа и стала блондинкой
instagram.com  /  @astiselfmade

Москва, 20 мая. Певица Asti не боится экспериментировать со своей внешностью. Только недавно жгучая брюнетка перекрасила волосы в каштановый цвет и вот снова решила сделать бьюти-преображение.

Долгое время Анна Дзюба, известная как Asti, оставалась верна своему стилю. Она носила темные волосы, которые часто собирала в высокий хвост, как это делала американская поп-дива Ариана Гранде. Однако в начале этого года артистке захотелось изменений и она начала с удовольствием экспериментировать с имиджем. Она перепробовала разные оттенки волос и не боялась менять длину, то отстригая, то наращивания пряди.

Недавно певица опубликовала снимок, сделанный на церемонии премии RU.TV. В кадре Asti предстала в образе эффектной блондинки. Артистка решилась не только на изменение цвета волос, но и заметно увеличила их длину. Образ звезды дополняли темные очки, из-за которых исполнительницу с трудом узнали поклонники.

«Выглядишь замечательно»;

«Твои образы — как отдельный вид искусства, просто идеал!»:

«С этим цветом волос выглядишь как куколка», — оценили обновленный имидж звезды фанаты.

Недавно группа Artik & Asti дала два концерта в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. После выступления коллектива была инициирована проверка из-за нарушений коронавирусных ограничений. Артистам, а также организаторам мероприятия грозят большие штрафы за несоблюдения предписаний.

певица внешность асти
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Asti решилась на кардинальную смену имиджа и стала блондинкой
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