Певица Asti решилась на кардинальную смену имиджа и стала блондинкой

Москва, 20 мая. Певица Asti не боится экспериментировать со своей внешностью. Только недавно жгучая брюнетка перекрасила волосы в каштановый цвет и вот снова решила сделать бьюти-преображение.

Долгое время Анна Дзюба, известная как Asti, оставалась верна своему стилю. Она носила темные волосы, которые часто собирала в высокий хвост, как это делала американская поп-дива Ариана Гранде. Однако в начале этого года артистке захотелось изменений и она начала с удовольствием экспериментировать с имиджем. Она перепробовала разные оттенки волос и не боялась менять длину, то отстригая, то наращивания пряди.

Недавно певица опубликовала снимок, сделанный на церемонии премии RU.TV. В кадре Asti предстала в образе эффектной блондинки. Артистка решилась не только на изменение цвета волос, но и заметно увеличила их длину. Образ звезды дополняли темные очки, из-за которых исполнительницу с трудом узнали поклонники.

«Выглядишь замечательно»; «Твои образы — как отдельный вид искусства, просто идеал!»: «С этим цветом волос выглядишь как куколка», — оценили обновленный имидж звезды фанаты.

Недавно группа Artik & Asti дала два концерта в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. После выступления коллектива была инициирована проверка из-за нарушений коронавирусных ограничений. Артистам, а также организаторам мероприятия грозят большие штрафы за несоблюдения предписаний.