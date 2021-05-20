Елена Панина: Встреча Лаврова и Блинкена доказала готовность РФ и США к переговорам

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Рейкьявике. Главный ее смысл заключался в подготовке будущих переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Поэтому повышенное внимание привлекали различные «сигналы», которые могли быть истолкованы как в пользу проведения саммита глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, так и срыва его.

В данном контексте первые слова, которые сказал Лавров по итогам встречи с Блинкеном, внушают осторожный оптимизм.

«Как вы видите, мы проговорили больше, чем планировали, — подчеркнул российский министр. — Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. «Завалов» очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет».

Но переговоры в столице Исландии — это лишь первая ласточка, которая еще не делает весны. Российско-американские отношения испортились на втором сроке Барака Обамы и ухудшались при Дональде Трампе. В одночасье диалог не восстановишь, нужны последовательные шаги и возрождение политического доверия друг к другу. И, конечно, проявление осторожности.

Global Look Press / Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua

О ней говорит тот факт, что в заявлениях МИД России и Госдепартамента общими темами обсуждений указаны ядерная проблема Корейского полуострова, ядерная сделка с Ираном и Афганистаном. Вопросы относительно несложные для обсуждения.

Однако неизвестно, шла ли во время встречи Лаврова и Блинкена речь о таких острых проблемах, как урегулирование ситуации на востоке Украины, окончание строительства и запуск «Северного потока — 2» и израильско-палестинский конфликт.

Хотя нельзя не заметить, что накануне переговоров в Рейкьявике администрация Байдена пошла на определенные уступки по «Северному потоку — 2», начав смягчать прежние санкции, наложенные еще при Трампе, что уже вызвало критическую реакцию у противников данного проекта, в том числе в Евросоюзе и особенно на страшно недовольной этим Украине.

Тем не менее, действия Вашингтона пока что создают позитивные предпосылки для переговоров американского и российского президентов. А именно им, по словам главы МИД России, предстоит определить «дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях».

В общем, встреча Лаврова и Блинкена наглядно показала, что готовность разговаривать у обеих сторон есть. Теперь дело за готовностью слушать друг друга.