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20 мая 15:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
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Елена Панина: Встреча Лаврова и Блинкена доказала готовность РФ и США к переговорам

Политика
Елена Панина: Встреча Лаврова и Блинкена доказала готовность РФ и США к переговорам
Global Look Press  /  Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Рейкьявике. Главный ее смысл заключался в подготовке будущих переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Поэтому повышенное внимание привлекали различные «сигналы», которые могли быть истолкованы как в пользу проведения саммита глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, так и срыва его.

В данном контексте первые слова, которые сказал Лавров по итогам встречи с Блинкеном, внушают осторожный оптимизм.

«Как вы видите, мы проговорили больше, чем планировали, — подчеркнул российский министр. — Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. «Завалов» очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет».

Но переговоры в столице Исландии — это лишь первая ласточка, которая еще не делает весны. Российско-американские отношения испортились на втором сроке Барака Обамы и ухудшались при Дональде Трампе. В одночасье диалог не восстановишь, нужны последовательные шаги и возрождение политического доверия друг к другу. И, конечно, проявление осторожности.

Елена Панина: Действия Вашингтона создают позитив для переговоров лидеров РФ и США
Global Look Press  / Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua

О ней говорит тот факт, что в заявлениях МИД России и Госдепартамента общими темами обсуждений указаны ядерная проблема Корейского полуострова, ядерная сделка с Ираном и Афганистаном. Вопросы относительно несложные для обсуждения.

Однако неизвестно, шла ли во время встречи Лаврова и Блинкена речь о таких острых проблемах, как урегулирование ситуации на востоке Украины, окончание строительства и запуск «Северного потока — 2» и израильско-палестинский конфликт.

Хотя нельзя не заметить, что накануне переговоров в Рейкьявике администрация Байдена пошла на определенные уступки по «Северному потоку — 2», начав смягчать прежние санкции, наложенные еще при Трампе, что уже вызвало критическую реакцию у противников данного проекта, в том числе в Евросоюзе и особенно на страшно недовольной этим Украине.

Тем не менее, действия Вашингтона пока что создают позитивные предпосылки для переговоров американского и российского президентов. А именно им, по словам главы МИД России, предстоит определить «дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях».

В общем, встреча Лаврова и Блинкена наглядно показала, что готовность разговаривать у обеих сторон есть. Теперь дело за готовностью слушать друг друга.

сергей лавров энтони блинкен российско-американские отношения елена панина
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Все новости / Политика / Елена Панина: Встреча Лаврова и Блинкена доказала готовность РФ и США к переговорам
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