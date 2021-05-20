Зеленский назвал причину обысков в окружении Кличко и мэрии Киева

Киев, 20 мая. Обыски в окружении мэра Киева Виталия Кличко и городской администрации проходят из-за возможных фактов коррупции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства также заявил, что не считает киевского мэра своим конкурентом на выборах. Обыски, которые проводились в администрации столицы и ближайшем окружении Кличко, связаны с подозрениями в коррупции. По мнению Зеленского, среди них «много нечестных людей».

«Касательно обысков у окружения Кличко, а их было уже 50-70, хочу сказать: не нужно было воровать деньги из государственного бюджета», — объяснил президент в рамках пресс-конференции.

Украинский лидер также пожаловался журналистам на неправильное поведение Кличко. Киевский мэр буквально «названивает» Зеленскому и просит о встрече.