СБУ получила санкцию на задержание Козака по подозрению в госизмене

Киев, 20 мая. Печерский районный суд в украинской столице вынес решение о задержании депутата Верховной рады Тараса Козака по подозрению в государственной измене.

С соответствующим ходатайством в суд обратилась Служба безопасности Украины. Документ был предварительно согласован с прокурором. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Ранее по этой же статье украинская генпрокуратура обвинила главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ему и Козаку вменяют государственную измену и расхищение национальных ресурсов Крыма.

По случаю двухлетней годовщины президентства Владимира Зеленского на Украине началась пресс-конференция. Во время обращения глава государства признался, что не все представители Службы национальной безопасности и обороны Украины поддержали решение ввести санкции против Медведчука.