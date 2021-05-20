Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе

Даже в случае заранее обговоренного ненормированного рабочего графика существуют допустимые пределы, работодатель не имеет права нарушать установленные законом нормы о продолжительности рабочего дня. Об этом в комментарии ФАН рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Любому работающему человеку важно знать, что работу можно назвать сверхурочной только в том случае, если она выполняется по инициативе работодателя. Если же сотрудник задерживается на работе по собственной инициативе, то такая работа не считается сверхурочной и соответственным образом так не оплачивается», — объяснил эксперт.

Если вы решили остаться после работы самостоятельно, чтобы завершить какие-то задачи, это время оплачиваться работодателем не будет, уточняет Иван Соловьев.

«Также необходимо понимать, что сверхурочная работа не всегда оплачивается, в качестве компенсации может быть предложено дополнительное время отдыха. Не менее важно при поступлении на работу отдельное внимание уделить тому, как в трудовом договоре или служебном контракте прописан порядок привлечения к сверхурочной работе и как потом компенсируется затраченные на нее время и усилия», — обратил внимание юрист.

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Иван Соловьев напомнил, что часто работодатели заранее предупреждают сотрудников о ненормированном рабочем графике и даже прописывают это в трудовом договоре или служебном контракте.

«Это делается, дабы избежать лишних поводов для конфликтных ситуаций, для того, чтобы сэкономить, а заодно и показать, кто в доме хозяин. И многих работников это устраивает. Однако допустимые пределы должны быть указаны и в таком случае, а работник может сослаться на нормы трудового законодательства об общей продолжительности рабочего времени. И нормы закона в данном случае будут иметь безусловный приоритет над трудовым договором или контрактом», — заявил собеседник агентства.

Юрист рассказал, что встречаются ситуации, когда переработка хорошо оплачивается, и в этом случае работник прямо заинтересован в сверхурочной работе.

«В любом случае вопросы переработки практически всегда решаются полюбовно. Кому-то важно создать о себе определенное мнение, как о человеке, который горит работой, а кто-то еще при найме говорит о том, что он может присутствовать на месте четко с 9:00 до 18:00. Но есть закрепленные в законе случаи, когда работника запрещено привлекать к сверхурочной работе», — отметил эксперт.

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Иван Соловьев пояснил, что не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены о своих правах.

«Важно отметить, что продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. То есть природа сверхурочной работы заключается в ее эпизодичности, а не системности. Кроме того, работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого сотрудника», — сообщил специалист.

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Если работодатель каким-либо образом нарушает закон, сотрудник может подать жалобу, сказал Соловьев.

«Подать жалобу необходимо в письменном виде сначала руководству организации (работодателю), сославшись на нарушение нормы Трудового кодекса — продолжительность сверхурочной работы, ее систематичность или отсутствие учета рабочего времени, — выразив свое несогласие с таким положением дел. Если нарушенное право работника не будет восстановлено самим работодателем, то далее можно обращаться в государственную инспекцию труда своего региона, профсоюз, прокуратуру, судебные инстанции», — подытожил юрист.

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