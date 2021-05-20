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15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
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Бразилии грозит нехватка вакцин из-за задержек в поставках

Латинская Америка
Бразилии грозит нехватка вакцин из-за задержек в поставках
Global Look Press  /  © Lucas Martins

Бразилиа, 20 мая. В Бразилии в мае темпы вакцинации сократились на 17% по сравнению с данными в апреле. Ухудшение показателей происходит из-за задержек в поставках лекарства, сообщает агентство UOL Notícias.

По данным Министерства здравоохранения до 18 мая в стране получали прививки от COVID-19 в среднем 681 тыс. человек в день. В апреле 2021 года среднее количество применяемых доз в день достигало 822 тыс. При этом Бразилия имеет возможность вакцинировать около 2,4 млн человек в день, однако это невозможно из-за нехватки препаратов.

Председатель Национального совета секретарей по вопросам здравоохранения (Conass) Карлус Лула выразил обеспокоенность по поводу задержек в поставках материалов для производства вакцин.

 «Мы столкнемся с еще большим сокращением количества доступных доз. На этой неделе мы получим партию от Министерства здравоохранения, и неизвестно, когда будет доставлена следующая», — отметил Лула.

Опасения по поводу задержек связаны с увеличением числа заражений в некоторых штатах и высокой загруженностью отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), как в случае со штатом Сан-Паулу. Лула обеспокоен возможными последствиями наступления третьей волны пандемии COVID-19 и нехватки вакцин.

Минздрав Бразилии сообщил, что штаты, объявившие о нехватке доз для завершения плана по вакцинации, скоро получат новую партию. Около 40 млн бразильцев уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса. К 18 мая было сделано около 12,2 млн прививок.

За минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 79,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 2,4 тыс. человек скончались от вирусной инфекции. С начала пандемии Министерство здравоохранения зарегистрировало 15,8 млн заражений, в том числе 441 тыс. смертей.

бразилия вакцинация covid-19
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