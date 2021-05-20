Бразилии грозит нехватка вакцин из-за задержек в поставках

Бразилиа, 20 мая. В Бразилии в мае темпы вакцинации сократились на 17% по сравнению с данными в апреле. Ухудшение показателей происходит из-за задержек в поставках лекарства, сообщает агентство UOL Notícias.

Com atrasos, Brasil vê ritmo de vacinação cair 17% em maio e deve piorar https://t.co/ViqZj1hpZx — UOL Notícias (@UOLNoticias) May 20, 2021

По данным Министерства здравоохранения до 18 мая в стране получали прививки от COVID-19 в среднем 681 тыс. человек в день. В апреле 2021 года среднее количество применяемых доз в день достигало 822 тыс. При этом Бразилия имеет возможность вакцинировать около 2,4 млн человек в день, однако это невозможно из-за нехватки препаратов.

Председатель Национального совета секретарей по вопросам здравоохранения (Conass) Карлус Лула выразил обеспокоенность по поводу задержек в поставках материалов для производства вакцин.

«Мы столкнемся с еще большим сокращением количества доступных доз. На этой неделе мы получим партию от Министерства здравоохранения, и неизвестно, когда будет доставлена следующая», — отметил Лула.

Опасения по поводу задержек связаны с увеличением числа заражений в некоторых штатах и высокой загруженностью отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), как в случае со штатом Сан-Паулу. Лула обеспокоен возможными последствиями наступления третьей волны пандемии COVID-19 и нехватки вакцин.

Минздрав Бразилии сообщил, что штаты, объявившие о нехватке доз для завершения плана по вакцинации, скоро получат новую партию. Около 40 млн бразильцев уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса. К 18 мая было сделано около 12,2 млн прививок.

За минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 79,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 2,4 тыс. человек скончались от вирусной инфекции. С начала пандемии Министерство здравоохранения зарегистрировало 15,8 млн заражений, в том числе 441 тыс. смертей.