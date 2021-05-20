Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток Премьер-министр Михаил Мишустин отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток. Как сообщается на сайте правительства, это произошло после совещания у президента Владимира Путина, который обратил внимание на проблему развития туристического потенциала Камчатского края. «Вот, даже пометил. Говоря про Долину гейзеров, сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что вы ничего плохого не имели в виду, это понятно. Но как-то меня это задело все-таки. «Они там все вытопчут» — как будто совсем какие-то чужие люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким. И тогда у нас все будет лучше получаться. Тогда будем задумываться о деталях», — сказал глава государства. Мишустин поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории, а в дальнейшем разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и «масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России». Вице-премьеру поручили провести встречу с экологами, инвесторами и представителями туриндустрии, а также с руководством региона для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.

Армения готова подписать новое соглашение с Азербайджаном primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян намерен подписать новый документ с Азербайджаном после трехсторонних переговоров с участием России. По словам политика, между Москвой, Ереваном и Баку ведутся переговоры, и решения, к которым удалось прийти с международными партнерами, полностью соответствуют интересам его страны. Если азербайджанская сторона выполнит условия соглашения, Армения подпишет новый документ, заявил Пашинян. Политик добавил, что Ереван поддерживает идею демаркации границы с Азербайджаном. Как стало известно ранее, Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области.

Чехия признала отсутствие доказательств «причастности» России к взрывам во Врбетице Global Look Press / Omelka Josef / CTK Первые лица чешского правительства, которые поддержали антироссийские заявления из-за инцидента во Врбетице семь лет назад, сыграли роль «полезных идиотов» для Запада. Прага ранее заявляла о том, что Россия якобы причастна к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. Однако на вопросы о доказательствах власти продолжают отмалчиваться, предоставляя лишь косвенные улики. По истечении времени становится очевидно, что прямых свидетельств против Москвы нет. На это обратил внимание чешский депутат Ян Грнчирж. «Мне странно, что в ситуации, когда все так плохо с доказательствами, власти идут на такой громкий дипломатический и медиа-конфликт с Россией», — добавил он в беседе с Parlametní listy. В результате скандала с Россией чешская сторона понесет существенные экономические потери. Прагу к этому мог подтолкнуть Запад. Таким образом иностранные покровители втянули страну в политическую игру, в которой в очередной раз никого не поддержали.