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20 мая 15:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
15:22
Армия
Путин: Россия располагает самыми современными ядерными вооружениями
Все новости

Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня

ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
gazprom-media.com  /  АО «Газпром-медиа Холдинг»

Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток. Как сообщается на сайте правительства, это произошло после совещания у президента Владимира Путина, который обратил внимание на проблему развития туристического потенциала Камчатского края.
«Вот, даже пометил. Говоря про Долину гейзеров, сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что вы ничего плохого не имели в виду, это понятно. Но как-то меня это задело все-таки. «Они там все вытопчут» — как будто совсем какие-то чужие люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким. И тогда у нас все будет лучше получаться. Тогда будем задумываться о деталях», — сказал глава государства.
Мишустин поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами Долины гейзеров с учетом ее статуса особо охраняемой природной территории, а в дальнейшем разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством и «масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России». Вице-премьеру поручили провести встречу с экологами, инвесторами и представителями туриндустрии, а также с руководством региона для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.

Армения готова подписать новое соглашение с Азербайджаном

Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
primeminister.am  / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян намерен подписать новый документ с Азербайджаном после трехсторонних переговоров с участием России. По словам политика, между Москвой, Ереваном и Баку ведутся переговоры, и решения, к которым удалось прийти с международными партнерами, полностью соответствуют интересам его страны. Если азербайджанская сторона выполнит условия соглашения, Армения подпишет новый документ, заявил Пашинян. Политик добавил, что Ереван поддерживает идею демаркации границы с Азербайджаном. Как стало известно ранее, Пашинян заявил о присутствии азербайджанских войск на границе в Сюникской области.

Чехия признала отсутствие доказательств «причастности» России к взрывам во Врбетице

Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
Global Look Press  / Omelka Josef / CTK

Первые лица чешского правительства, которые поддержали антироссийские заявления из-за инцидента во Врбетице семь лет назад, сыграли роль «полезных идиотов» для Запада. Прага ранее заявляла о том, что Россия якобы причастна к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. Однако на вопросы о доказательствах власти продолжают отмалчиваться, предоставляя лишь косвенные улики. По истечении времени становится очевидно, что прямых свидетельств против Москвы нет. На это обратил внимание чешский депутат Ян Грнчирж.
«Мне странно, что в ситуации, когда все так плохо с доказательствами, власти идут на такой громкий дипломатический и медиа-конфликт с Россией», — добавил он в беседе с Parlametní listy.
В результате скандала с Россией чешская сторона понесет существенные экономические потери. Прагу к этому мог подтолкнуть Запад. Таким образом иностранные покровители втянули страну в политическую игру, в которой в очередной раз никого не поддержали.

Подражатель «казанского стрелка» планировал расстрелять школьников на последнем звонке

Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
Федеральное агентство новостей  / Герман Парло

Правоохранители вычислили подражателя казанского стрелка, который сообщил, что расстреляет в Орехово-Зуево школьников во время последнего звонка. Как стало известно ФАН, несостоявшийся террорист воспитывался без родителей. В ходе мониторинга активности 16-летнего жителя Подмосковья в Интернете, стражи порядка обнаружили, что он опубликовал фото Ильназа Галявиева на своей странице в одной из социальных сетей. Девятиклассник сделал это еще 15 мая. Однако известно об этом стало только сейчас. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, школьник написал, что поступок обвиняемого в массовом убийстве учащихся казанской гимназии достоин восхищения и сообщил, что расстреляет своих одноклассников 21 мая во время проведения последнего звонка. Представители правоохранительных органов оперативно отреагировали на угрозу и пришли для разбирательства по месту регистрации молодого человека. Пока уголовное дело по данному факту не возбуждено. Проверку проводит отдел дознания местного УМВД. После обыска в квартире, где проживает подросток, блюстители закона изъяли жесткий диск и процессор от компьютера, а также отпечатки пальцев. Огнестрельного оружия они пока не обнаружили.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
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