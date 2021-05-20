Украинские националисты требуют встречи с Зеленским, чтобы задать пять вопросов

Киев, 20 мая. В украинской столице на территории авиазавода «Антонов» проходит пресс-конференция президента страны Владимира Зеленского. К служебному входу пришли несколько десятков радикалов, которые требуют от главы государства ответить на пять вопросов, которые волнуют их, передает корреспондент ФАН.

Среди вопросов, которые подготовили националисты Зеленскому:

«Чувствуете ли вы свою ответственность за гибель 50 тысяч украинцев из-за провала кампании по вакцинации от COVID?», «Удалось ли вам снизить тарифы на ЖКХ, как вы обещали, придя к власти?», «Не стыдно ли вам, что отдали территорию «серой зоны» в Донбассе?», «Посадили ли вы хотя бы одного своего друга за коррупцию, как обещали?», «Имеет ли для вас значение, чьими именами будут называться улицы наших городов?»

Как обычно, радикалы ведут себя агрессивно. Некоторые из них пытались прорваться на территорию предприятия, но были блокированы полицией. Они обещают «дождаться Зеленского после пресс-конференции и все-таки задать ему свои вопросы в лицо».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Впрочем, по мнению корреспондента ФАН, радикалам вряд ли удастся встретиться с Зеленским. Все выходы с завода и подходы к нему блокированы силовиками — проникнуть внутрь практически нереально.

Как сообщили ФАН участники акции, президент в ходе общения с прессой вряд ли ответит на волнующие их вопросы. Как, впрочем, и на многие другие, которые беспокоят миллионы украинцев.