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20 мая 15:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
15:22
Армия
Путин: Россия располагает самыми современными ядерными вооружениями
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Украинские националисты требуют встречи с Зеленским, чтобы задать пять вопросов

Украина
Украинские националисты требуют встречи с Зеленским, чтобы задать пять вопросов
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 20 мая. В украинской столице на территории авиазавода «Антонов» проходит пресс-конференция президента страны Владимира Зеленского. К служебному входу пришли несколько десятков радикалов, которые требуют от главы государства ответить на пять вопросов, которые волнуют их, передает корреспондент ФАН.

Среди вопросов, которые подготовили националисты Зеленскому:

«Чувствуете ли вы свою ответственность за гибель 50 тысяч украинцев из-за провала кампании по вакцинации от COVID?»,

«Удалось ли вам снизить тарифы на ЖКХ, как вы обещали, придя к власти?»,

«Не стыдно ли вам, что отдали территорию «серой зоны» в Донбассе?»,

«Посадили ли вы хотя бы одного своего друга за коррупцию, как обещали?»,

 «Имеет ли для вас значение, чьими именами будут называться улицы наших городов?»

Как обычно, радикалы ведут себя агрессивно. Некоторые из них пытались прорваться на территорию предприятия, но были блокированы полицией. Они обещают «дождаться Зеленского после пресс-конференции и все-таки задать ему свои вопросы в лицо».

Украинские националисты требуют встречи с Зеленским, чтобы задать пять вопросов
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Впрочем, по мнению корреспондента ФАН, радикалам вряд ли удастся встретиться с Зеленским. Все выходы с завода и подходы к нему блокированы силовиками — проникнуть внутрь практически нереально.

Как сообщили ФАН участники акции, президент в ходе общения с прессой вряд ли ответит на волнующие их вопросы. Как, впрочем, и на многие другие, которые беспокоят миллионы украинцев.

украина националисты зеленский
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