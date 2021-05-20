Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине

Киев, 20 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался давать характеристику президенту России Владимиру Путину.

Глава Незалежной 20 мая проводит конференцию по итогам второго года президентства. В ходе встречи с журналистами Зеленского попросили охарактеризовать Владимира Путина.

Президент Украины отказался отвечать на вопрос, подчеркнув, что нельзя повышать вероятность эскалации российско-украинских отношений неосторожными словами.

«Я себе это не прощу», — сказал Зеленский.

Конференция по итогам второго года работы президента Украины проходит на серийном заводе «Антонов» в Киеве.