Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи

Роттердам, 20 мая. Успешное выступление россиянки Манижи в полуфинале Евровидения расстроило украинцев и заставило их опасаться победы РФ в европейском конкурсе.

Манижа уверенно вышла в финал Евровидения с песней Russian woman. Певицу назвали третьей в числе исполнителей, прошедших в следующий этап конкурса. Украинцев же заставили серьезно понервничать: их коллектив Go_A был назван последним, когда на выход в финал продолжали надеяться восемь стран.

Украинские пользователи Сети массово пытаются дискредитировать Манижу и опасаются победы России в финале конкурса. Они усматривают в номере певицы хитрый расчет Москвы, для которой Евровидение якобы имеет геополитическое значение. В РФ, по мнению украинцев, решили подготовить максимально «европейский» номер с акцентом на силу и права женщин, а также многообразие национальностей.

Киевский журналист Сергей Цухипа заявил в Facebook, что Россия якобы воспринимает конкурс песни как «войну». По его выражению, ради успеха в Роттердам был отправлен «проект Манижа» с уроженкой Таджикистана в сопровождении «бурятки и еще какой-то метиски». Автор отмечает высокую стоимость российского номера и его «конъюнктурный расчет», а также сетует на его очевидный успех.

«Россияне сразу заскочили в финал с третьей позиции. А нам пришлось ждать до последнего. Букмекеры ставят на победу итальянцев и толстушки с Мальты. Видимо, что-то знают. Но для меня главное, чтобы наши «умыли» русских», — пишет Цухипа.

Многие на Украине обратили внимание, что песни Манижи и Go_A основаны на фольклоре. Но если россиянка ограничила влияние народного творчества стилизацией и сделала основой песни смешение жанров, то украинцы осовременили обрядовую песню-веснянку «Шум». Из-за этого в украинском сегменте соцсетей обижаются на европейцев, которые предпочли Манижу более «народной» песне.

«Украина звучит действительно особо и сильно иначе, чем представительница нашего горе-соседа», — утверждает Ксения Смирнова в противовес результатам.

Зрители Евровидения с Украины открыто оскорбляют Манижу, называя ее «матрешкой-таджичкой» и «гопницей». Некоторые обвиняют россиянку в «краже» образа с красным спортивным костюмом у украинской певицы Алины Паш. Это, в сочетании с подозрениями о «конъюнктурном расчете», порождает у украинцев фантазии о грандиозном «имперском обмане» ради победы.

«Что мы видим? На фоне скрепных белорусов Россия — прогрессивная и продвинутая страна. Мультикультурализм, феминизм — все как в цивилизованных странах. Дайте только выиграть. И тогда начнется: и Россия самая певучая страна в мире, и пир духа на конкурсе в Москве. Так империи и побеждают: за счет обмана и чужих неудач», — опасается Андрей Герасим.

Ранее ФАН писал, что прогнозы на финал Евровидения кардинально разнятся в зависимости от источника. Фаворитами конкурса называют артистов из Мальты, Франции и Швейцарии. Маниже предрекают место в середине либо нижней половине итогового зачета. Однако в соцсетях распространилась версия о втором месте россиянки. Эксперты из сферы шоу-бизнеса также отмечают крайнюю неоднозначность перспектив Манижи в конкурсе.