Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией

Киев, 20 мая. Страны, которые собираются принять участие в «Крымской платформе», рискуют ухудшить отношения с Россией. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Незалежной принимает участие в пресс-конференции по случаю второй годовщины пребывания на посту президента. На Украине организуют переговорную площадку, на которой будут обсуждать воссоединение Крыма с Россией. Официальные лица РФ неоднократно говорили о том, что данное мероприятие расценивается как посягательство на территориальную целостность страны.

Крымский полуостров стал частью России в 2014 году. Большая часть жителей региона проголосовала за присоединение в рамках референдума. В Кремле не раз подчеркивали свой суверенитет над Крымом. Республика также стала отличным местом для переселенцев из Донбасса.