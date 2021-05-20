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14:24
Спорт
Эксперты назвали главные преимущества кикбоксинга перед другими видами спорта
14:24
Происшествия
Петербургского подростка избил знакомый у школы
14:22
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
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Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака

Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
pixabay.com

Москва, 20 мая. Некоторым представителям зодиакального круга вождение дается непросто, тогда как другие с легкостью преодолевают страх сесть за руль. Астрологи назвали ТОП-3 лучших водителей.

Близнецы являются прирожденными гонщиками. Они с детства интересуются автомобилями и мечтают рассекать на авто по пустынным шоссе. Обычно этот знак знает все технические характеристики транспортного средства еще до его приобретения.

Помимо этого, Близнецы проявляют большую ответственность в вопросе вождения, понимая что лихачество может быть опасным. Родившиеся под этим знаком всегда предельно собраны на дороге и соблюдают все правила ПДД. Природа наделила Близнецов быстрой реакцией, хотя они очень аккуратны, когда находятся за рулем.

Вторыми в списке «лучших водителей» оказались Девы. Этот астрологический знак всегда стремится быть на высоте, поэтому усидчиво работает и трудится. Целеустремленные Девы заканчивают автошколу на «отлично».

Девы тщательно изучают все материалы для автолюбителей и общаются с опытными шоферами в Сети. Этот знак начнет водить машину, только когда на 100% будет уверен в себе, поэтому они являются максимально надежными водителями.

Завершает тройку лидеров Козерог. Десятый знак зодиака чувствует себя на дороге спокойно и наслаждается маршрутом. Козероги не пытаются устраивать гонки и предельно аккуратно ведут автомобиль.

Представители этого знака чувствуют ответственность за своих пассажиров и обладают хорошей реакцией в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, они заранее изучают все свои маршруты. С Козерогами можно смело отправляться в любое путешествие.

Ранее астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения. Астрономическое явление начнется 19 мая и завершится 17 июня.

водитель автомобилист астролог знак зодиака
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Все новости / Общество / Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
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