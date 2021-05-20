Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака

Москва, 20 мая. Некоторым представителям зодиакального круга вождение дается непросто, тогда как другие с легкостью преодолевают страх сесть за руль. Астрологи назвали ТОП-3 лучших водителей.

Близнецы являются прирожденными гонщиками. Они с детства интересуются автомобилями и мечтают рассекать на авто по пустынным шоссе. Обычно этот знак знает все технические характеристики транспортного средства еще до его приобретения.

Помимо этого, Близнецы проявляют большую ответственность в вопросе вождения, понимая что лихачество может быть опасным. Родившиеся под этим знаком всегда предельно собраны на дороге и соблюдают все правила ПДД. Природа наделила Близнецов быстрой реакцией, хотя они очень аккуратны, когда находятся за рулем.

Вторыми в списке «лучших водителей» оказались Девы. Этот астрологический знак всегда стремится быть на высоте, поэтому усидчиво работает и трудится. Целеустремленные Девы заканчивают автошколу на «отлично».

Девы тщательно изучают все материалы для автолюбителей и общаются с опытными шоферами в Сети. Этот знак начнет водить машину, только когда на 100% будет уверен в себе, поэтому они являются максимально надежными водителями.

Завершает тройку лидеров Козерог. Десятый знак зодиака чувствует себя на дороге спокойно и наслаждается маршрутом. Козероги не пытаются устраивать гонки и предельно аккуратно ведут автомобиль.

Представители этого знака чувствуют ответственность за своих пассажиров и обладают хорошей реакцией в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, они заранее изучают все свои маршруты. С Козерогами можно смело отправляться в любое путешествие.

Ранее астролог назвала четыре знака зодиака, которым повезет в период солнечного затмения. Астрономическое явление начнется 19 мая и завершится 17 июня.