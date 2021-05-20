Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма

Москва, 20 мая. Немецкий обозреватель издания Business Insider предложил свой план по захвату Крымского полуострова. Россияне предложили ему освежить в памяти уроки истории.

Резонансная публикация Ставросома Атламазоглу появилась в Business Insider накануне. На русский язык ее перевело «Военное обозрение». Немецкий журналист в своей статье указал, что Крым превратился в неприступную крепость, но в случае войны с Россией у НАТО все же есть шанс взять ее. По мнению Атламазоглу, Крым идеально подходит для групп спецназа.

По его плану, условные отряды «зеленых беретов» и «морских котиков» смогут тайно десантироваться на побережье и подготовить на нем плацдарм для вторжения основных сил. По информации обозревателя, подобную тактику уже отработали на учениях в Румынии американские войска. Однако читатели «Военного обозрения» предложили журналисту освежить память, поскольку все попытки захватить полуостров для стран Запада кончались одинаково плачевно.

«Одни немцы уже пытались взять Крым вместе с румынами и прочими отбросами Европы», — напомнил комментатор под ником Piramidon.

Другие читатели усомнились в жизнеспособности идеи «тайного проникновения» в Крым, поскольку взятие первого же объекта десантом НАТО обернется тем, что по тревоге будут подняты дежурные силы Южного военного округа и Черноморского флота.

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