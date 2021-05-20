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14:24
Спорт
Эксперты назвали главные преимущества кикбоксинга перед другими видами спорта
14:24
Происшествия
Петербургского подростка избил знакомый у школы
14:22
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Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
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Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма

Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
wikipedia.org  /  Insider / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 мая. Немецкий обозреватель издания Business Insider предложил свой план по захвату Крымского полуострова. Россияне предложили ему освежить в памяти уроки истории.

Резонансная публикация Ставросома Атламазоглу появилась в Business Insider накануне. На русский язык ее перевело «Военное обозрение». Немецкий журналист в своей статье указал, что Крым превратился в неприступную крепость, но в случае войны с Россией у НАТО все же есть шанс взять ее. По мнению Атламазоглу, Крым идеально подходит для групп спецназа.

По его плану, условные отряды «зеленых беретов» и «морских котиков» смогут тайно десантироваться на побережье и подготовить на нем плацдарм для вторжения основных сил. По информации обозревателя, подобную тактику уже отработали на учениях в Румынии американские войска. Однако читатели «Военного обозрения» предложили журналисту освежить память, поскольку все попытки захватить полуостров для стран Запада кончались одинаково плачевно.

«Одни немцы уже пытались взять Крым вместе с румынами и прочими отбросами Европы», — напомнил комментатор под ником Piramidon.

Другие читатели усомнились в жизнеспособности идеи «тайного проникновения» в Крым, поскольку взятие первого же объекта десантом НАТО обернется тем, что по тревоге будут подняты дежурные силы Южного военного округа и Черноморского флота.

Ранее военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев объяснил возросшую активность войск НАТО в Черном море.

россия сша крым фрг
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