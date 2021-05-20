Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию

Йошкар-Ола, 20 мая. В столицу Марий Эл в следующем сезоне вернется «большое» фигурное катание. В ледовом дворце в Йошкар-Оле пройдут сразу несколько соревнований всероссийского уровня.

На спортивный сезон 2021/22 запланировано шесть мероприятий, который пройдут в ледовом дворце в Йошкар-Оле. В октябре состоятся II этап «Кубка России — Ростелеком», а также II этап Всероссийских соревнований «Кубок Федерации», в котором выступят юниоры. С 16 по 18 декабря фигуристы покажут свои программы в рамках IV этапа Кубка России по синхронному катанию. В эти же числа пройдут Всероссийские соревнования «Кубок Марий Эл» по синхронному катанию среди юниоров и юниорок, а также юношей и девушек.

На конец января запланирован Чемпионат и Первенство России по синхронному катанию, сообщает «Медиапоток». В соревнования примут участие мужчины и женщины, а также юные фигуристы. В первых числах марта, согласно письму Федерации фигурного катания на коньках России, пройдут одиночные прокаты в рамках Всероссийских соревнований «Мемориал С. А. Жука» по фигурному катанию.

Ранее Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила шансы на возвращение в сборную России двух известных фигуристок — Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Спортсменки не попали в состав российской сборной на олимпийский сезон-2021/22.