Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей

Махачкала, 20 мая. Иностранные мигранты в 2020 году пополнили бюджет Дагестана на 169 миллионов рублей. Эта сумма существенно снизилась по сравнению с предыдущим годом.

По словам начальника отдела по вопросам трудовой миграции МВД по республике Рамазана Саидова, в 2019 году мигранты, работавшие в регионе, заплатили в виде налогов 250 миллионов рублей. Однако из-за ограничений, введенных в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, соответствующие доходы бюджета уменьшились на 80 миллионов рублей.

«В 2019 году нами обеспечено пополнение бюджета на сумму более 250 миллионов рублей. Это налоговые отчисления именно от иностранных мигрантов. С начала 2020 года мы замечаем значительное снижение потока в связи с известными ограничительными мерами. Поступления в бюджет республики составили всего 169 миллионов рублей. По этим цифрам видно, что вклад иностранной рабочей силы в экономику региона довольно ощутимый», — рассказал Саидов журналистам.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году суды в Дагестане вынесли решения о выдворении из республики 873 иностранцев и лиц без гражданства. Депортировать в прошлом году планировалось 37 иностранных граждан.