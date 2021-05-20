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14:24
Спорт
Эксперты назвали главные преимущества кикбоксинга перед другими видами спорта
14:24
Происшествия
Петербургского подростка избил знакомый у школы
14:22
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Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
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14:16
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Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
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Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей

Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Махачкала, 20 мая. Иностранные мигранты в 2020 году пополнили бюджет Дагестана на 169 миллионов рублей. Эта сумма существенно снизилась по сравнению с предыдущим годом.

По словам начальника отдела по вопросам трудовой миграции МВД по республике Рамазана Саидова, в 2019 году мигранты, работавшие в регионе, заплатили в виде налогов 250 миллионов рублей. Однако из-за ограничений, введенных в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, соответствующие доходы бюджета уменьшились на 80 миллионов рублей.

«В 2019 году нами обеспечено пополнение бюджета на сумму более 250 миллионов рублей. Это налоговые отчисления именно от иностранных мигрантов. С начала 2020 года мы замечаем значительное снижение потока в связи с известными ограничительными мерами. Поступления в бюджет республики составили всего 169 миллионов рублей. По этим цифрам видно, что вклад иностранной рабочей силы в экономику региона довольно ощутимый», — рассказал Саидов журналистам.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году суды в Дагестане вынесли решения о выдворении из республики 873 иностранцев и лиц без гражданства. Депортировать в прошлом году планировалось 37 иностранных граждан.

мигранты россия дагестан
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Все новости / Общество / Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
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