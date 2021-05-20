Подорожание металла отразилось на политике девелоперов

Москва, 20 мая. Российские девелоперы складских помещений принялись повышать стоимость собственных объектов на фоне подорожания металлопроката.

По словам гендиректора компании «Ориентир» Андрея Постникова, застройщики прекратили рассылку коммерческих предложений компаниям, которые планировали арендовать или приобрести площади в складских комплексах. Повышение стоимости материалов, особенно металлопродукции, вынуждает девелоперов пересматривать расценки на возведение и контрактные цены для конечных клиентов, передает РИА Новости.

Генеральные подрядчики существенно изменили сметы на фоне значительного подорожания металлопроката. Проблема еще больше ударила по застройщикам индустриальной и логистической недвижимости, поскольку в современных фулфилмент-центрах процентный показатель металлоконструкций находится на уровне 25%. За последний месяц девелоперы зафиксировали увеличение стоимости изделий в среднем на 15–17%, а по некоторым видам продукции — до 30%.

Ранее сообщалось, что повышение стоимости материалов отразилось на подорожании загородного строительства недвижимости. Аналитики произвели оценку цен поставщиков и подрядчиков по состоянию на 1 мая 2020-го и 2021 года.