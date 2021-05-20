Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины

Киев, 20 мая. Киев принимает решение о введении санкций вне зависимости от визитов американских должностных лиц. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это называется украинским феноменом «меньшей стоимости». Граждане думают, что ограничительные меры вводятся после визитов представителей из США.

«Если вы так думаете, то вы очень плохо думаете обо мне», — сказал Зеленский.

Президент страны добавил, что совет национальной безопасности принимает решение о санкциях вне зависимости от визитов иностранных должностных лиц.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о контактах своего офиса с Москвой для организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.