В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона

Москва, 20 мая. Российский производитель приступил к реализации машин, подключенных к системе Lada Connect. Она позволит управлять некоторыми функциями авто через смартфон.

Анонсированы продажи машин, которые «дружат» с инновационной системой Lada Connect. Телематическая платформа делает возможным управление системами автомобиля через гаджет. Об этом пишет «Автостат».

Компания намеревается поощрять покупку новых моделей через расширение условий технического сервисного обслуживания, а также через уникальные предложения по страховке.

Заказ моделей с подключением через смартфон будет возможен в мае в таких регионах, как Подмосковье, Самарская область, Татарстан, Пермский край и обе столицы. Через некоторое время АвтоВАЗ планирует запустить продажи по всей стране. Lada Connect идет в качестве опции для разных комплектаций. Начальная стоимость системы — 12 тыс. рублей. Благодаря платформе автолюбители получат возможность контролировать состояние машины и управлять как запуском двигателя, так и прогревом салона.

Вместе с этим, предприятие также инициировало выпуск новой Granta, которая оборудуется теперь другим мотором мощностью 90 л.с. взамен старого на 87 «лошадей».