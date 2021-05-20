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Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
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В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона

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В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
lada.ru  /  LADA

Москва, 20 мая. Российский производитель приступил к реализации машин, подключенных к системе Lada Connect. Она позволит управлять некоторыми функциями авто через смартфон.

Анонсированы продажи машин, которые «дружат» с инновационной системой Lada Connect. Телематическая платформа делает возможным управление системами автомобиля через гаджет. Об этом пишет «Автостат».

Компания намеревается поощрять покупку новых моделей через расширение условий технического сервисного обслуживания, а также через уникальные предложения по страховке.

Заказ моделей с подключением через смартфон будет возможен в мае в таких регионах, как Подмосковье, Самарская область, Татарстан, Пермский край и обе столицы. Через некоторое время АвтоВАЗ планирует запустить продажи по всей стране. Lada Connect идет в качестве опции для разных комплектаций. Начальная стоимость системы — 12 тыс. рублей. Благодаря платформе автолюбители получат возможность контролировать состояние машины и управлять как запуском двигателя, так и прогревом салона.

Вместе с этим, предприятие также инициировало выпуск новой Granta, которая оборудуется теперь другим мотором мощностью 90 л.с. взамен старого на 87 «лошадей».

автоваз lada granta lada connect управление автомобилем с помощью смартфона
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