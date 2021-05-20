Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма

Москва, 20 мая. «Захват» американскими «морскими котиками» российского Крыма является лишь фантазией Вашингтона, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Статья на тему недавних учений сил Североатлантического альянса Trojan Footprint-21 и Black Swan-21 была опубликована журналистами издания Business Insider. По их словам, западные военнослужащие отрабатывали приемы ведения боевых действий против Российской армии. Отдельного внимания авторов статьи удостоился вопрос «штурма Крыма». Аналитики считают, что этот российский регион хорошо защищен, однако выполнение подобной миссии якобы «под силу» американским «морским котикам».

Подобные замыслы Соединенных Штатов едва ли могут быть осуществлены в реальности, уверен военный эксперт Алексей Леонков, который прокомментировал этот вопрос для Life.ru. Он высмеял «морских котиков» из США, «захвативших» Крым, объяснив, что в современных боевых действиях участвуют различные войска в комплексе, ввиду чего одним лишь спецназом штурмовать полуостров у американцев не получится и подобная миссия неизбежно завершится провалом.

Командование ВС США придумало слишком идеальный для НАТО сценарий своих учений, так как на деле регион имеет мощную защиту в виде установок противовоздушной обороны, подразделений ФСБ, патрульных катеров «Грачонок», а также различных систем наблюдения, уточнил Леонков.

«Описанный сценарий обречен на провал, но пофантазировать, конечно, они могут. Чисто теоретически, наверное, в 1990-е годы, когда пал СССР, а Крым был украинским, такое можно было бы попробовать провернуть, но теперь совсем другие времена», — констатировал эксперт.

Ранее капитан 1-го ранга в отставке Сергей Горбачев объяснил, почему силы Североатлантического альянса повысили военную активность вблизи Крымского полуострова.