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20 мая 14:24
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14:24
Спорт
Эксперты назвали главные преимущества кикбоксинга перед другими видами спорта
14:24
Происшествия
Петербургского подростка избил знакомый у школы
14:22
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
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Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма

Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
sealswcc.com  /  U.S. Navy SEAL

Москва, 20 мая. «Захват» американскими «морскими котиками» российского Крыма является лишь фантазией Вашингтона, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Статья на тему недавних учений сил Североатлантического альянса Trojan Footprint-21 и Black Swan-21 была опубликована журналистами издания Business Insider. По их словам, западные военнослужащие отрабатывали приемы ведения боевых действий против Российской армии. Отдельного внимания авторов статьи удостоился вопрос «штурма Крыма». Аналитики считают, что этот российский регион хорошо защищен, однако выполнение подобной миссии якобы «под силу» американским «морским котикам».

Подобные замыслы Соединенных Штатов едва ли могут быть осуществлены в реальности, уверен военный эксперт Алексей Леонков, который прокомментировал этот вопрос для Life.ru. Он высмеял «морских котиков» из США, «захвативших» Крым, объяснив, что в современных боевых действиях участвуют различные войска в комплексе, ввиду чего одним лишь спецназом штурмовать полуостров у американцев не получится и подобная миссия неизбежно завершится провалом.

Командование ВС США придумало слишком идеальный для НАТО сценарий своих учений, так как на деле регион имеет мощную защиту в виде установок противовоздушной обороны, подразделений ФСБ, патрульных катеров «Грачонок», а также различных систем наблюдения, уточнил Леонков.

«Описанный сценарий обречен на провал, но пофантазировать, конечно, они могут. Чисто теоретически, наверное, в 1990-е годы, когда пал СССР, а Крым был украинским, такое можно было бы попробовать провернуть, но теперь совсем другие времена», — констатировал эксперт.

Ранее капитан 1-го ранга в отставке Сергей Горбачев объяснил, почему силы Североатлантического альянса повысили военную активность вблизи Крымского полуострова.

россия сша нато учения крым леонков морские котики
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