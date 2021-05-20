Актриса Ольга Кабо отказалась комментировать новость о смерти отца

Москва, 20 мая. Звезда фильма «Уланская баллада» Ольга Кабо не смогла прокомментировать сообщения о смерти ее отца — Игоря Яковлевича Кабо.

Как стало известно СМИ, отец актрисы скончался на 77-м году жизни в своей московской квартире на улице Винокурова днем 19 мая. Корреспондент ФАН дозвонился до актрисы, однако отвечать на вопросы об этой новости Кабо отказалась. При этом у артистки был расстроенный голос.

«Я не буду комментировать эту информацию...» — сказала звезда российского кино.

Ольга Кабо ранее выиграла суд у своего бывшего мужа — обанкротившегося бизнесмена Николая Разгуляева. Актриса едва не потеряла элитную квартиру.