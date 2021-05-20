НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой

Планы учений НАТО Defender Europe 2021 показывают, что Альянс перенес акцент в военном сдерживании России с западных рубежей нашей страны на юго-западный фланг — в Балканский регион. При этом Украина практически официально становится ареной потенциального столкновения НАТО с РФ, правда — без планов поддержки и спасения «незалежной».

Россия на это отвечает укреплением военного союза с Белоруссией и дальнейшим наращиванием возможностей своих Вооруженных сил. Одновременно Москва подчеркивает, что вполне готова в случае необходимости силой принудить Украину к миру.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший «рисунок» крупнейших за последние 25 лет комплексных учений Defender Europe 2021, начавшихся 19 мая на территории Румынии и Болгарии, и реакцию России на натовские учения.

Согласно комментариям Пентагона, «Защитник Европы» носит исключительно оборонительный характер. Однако, по словам начальника главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова, эти маневры, подготовка к проведению которых стартовала еще в марте, а активная фаза развернулась в мае, явно способствуют росту военной опасности в Европе.

«Мероприятия по подготовке войск Альянса проводятся с яркой выраженной антироссийской целью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны», — добавил Картаполов.

Давайте разберемся, какие цели на самом деле преследует НАТО в ходе своих учений и как выглядит ответ Москвы на действия военно-политического руководства Североатлантического альянса.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Крупнейшие учения НАТО

Начнем с «Защитника Европы». Эти ежегодные учения в 2021-м объединяют маневры вооруженных сил 26 стран практически на всей территории Западной и Центральной Европы, включая Балканы. Регламент включает несколько этапов, причем наиболее активные из них запланированы на май.

В их число входят следующие основные мероприятия:

— Steadfast Defender — учения по переброске американских войск на Европейский континент;

— Swift Response — учения войск из 11 стран, которые будут отрабатывать десантирование в Эстонии, Болгарии и Румынии;

— Immediate Response — 5 тыс. солдат из 11 стран проведут боевые стрельбы в Эстонии, Германии, Италии и на Балканах;

— Saber Guardian — более 13 тыс. солдат из 19 стран проведут на Балканах боевые стрельбы и операции по противовоздушной и противоракетной обороне. Ради участия в этих учениях в Хорватию уже доставлены американские ЗРК Patriot.

В общей сложности в майских учениях стран НАТО примут участие свыше 30 тыс. военнослужащих из 26 стран. Учебно-боевые мероприятия с привлечением войск пройдут на 31 полигоне в 13 европейских странах. На территории Эстонии, Румынии и Болгарии будут проведены четыре воздушно-десантные операции с участием 7000 военнослужащих. Из стран, не являющихся членами НАТО, к учениям привлекаются Босния и Герцеговина, Грузия, не признанная Россией Республика Косово, а также Молдавия и Украина.

Также на территории Центральной и Восточной Европы проводятся отдельные учения, формально не входящие в контур Defender Europe, но совпадающие с ними по целям и географии боевых тренировок. В качестве примера можно привести учения сил НАТО Crystal Arrow 2021, проводившиеся с 16 по 26 марта в Латвии с задействованием 1700 военнослужащих из США, Канады, Германии, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Албании и Черногории.

Кроме того, можно вспомнить прошедшие 19–29 марта у берегов Румынии военно-морские учения Sea Shield 2021. В нем принимали участие 2400 военнослужащих, 18 кораблей и 10 самолетов из Турции, Болгарии, США, Румынии, Испании, Нидерландов и Польши.

Crystal Arrow и Sea Shield формально не включены в Defender Europe 2021, но явно входят в общий замысел этих учений. К тому же, в этом году «Защитник Европы» организационно сопряжен с рядом других боевых тренировок: Astral Knight (как часть учений ПРО), Command Post Exercise и African Lion. Это подчеркивает задачу связности Европейского командования США с другими регионами в рамках оперативной переброски войск и обеспечения эффективной логистики крупных масс грузов на длинные расстояния.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Стратегическая операция против РФ

С оглядкой на вышесказанное, обращают на себя внимание три момента, отличающие Defender Europe 2021 от «Защитников Европы» предыдущих годов.

Прежде всего, это глубокий и масштабный замысел нынешних маневров. По сути, на них отрабатывается стратегическая операция по переброске сил, их развертыванию и последующим операциям, включающим действия воздушных и морских десантов на западных рубежах России и их юго-западном фасе.

Затем, организация ПРО и ПВО на территории стран Балканского региона. В рамках Defender Europe 2021 уже идут возглавляемые американцами маневры Astral Knight, нацеленные на отработку интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

«В единую картину оперативной обстановки будут интегрированы истребители четвертого и пятого поколений, авиация поддержки, эсминцы УРО ВМС США и системы ПВО наземного базирования», — уточнила пресс-служба Альянса.

Наконец, очевидный акцент на Балканы и Черноморскую акваторию. Значительная часть учений будет проводиться на территории Балканского региона и Восточной Европы с участием вооруженных сил этих стран — Румынии, Болгарии, Хорватии, Македонии и так далее.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Напомним, что в Черное море с завидной регулярностью заглядывают ради совместных учений с ВМС черноморских стран-членов НАТО американские эсминцы УРО, оснащенные многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis и являющиеся элементом морской компоненты американской системы ПРО.

Если совместить замысел и характер Defender Europe 2021 с апрельскими событиями в российско-украинском приграничье (нагнетание военной истерии в Киеве, подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе и российская «ответка» в виде объявления внезапной проверки боеготовности войск Западного и Южного военных округов), то вырисовывается довольно интересная картина.

В США и НАТО очевидно считают, что им в общих чертах известен замысел российского военно-политического руководства при катастрофическом развитии событий в Донбассе или военной провокации Киева на границе с Крымом. По мнению западных (а также ряда отечественных) аналитиков, этот замысел подразумевает разгром ВСУ и развертывание в рамках доктрины «Русский Донбасс» нового политического образования из бывших юго-восточных областей «незалежной» вдоль черноморского побережья. При этом РФ якобы будет стремиться «прорубить» сразу два сухопутных коридора — в Крым и Молдавию (последний — с целью обеспечения безопасности Приднестровья и находящегося там российского миротворческого контингента).

Исходя из этого, в замысле Defender Europe 2021 можно увидеть контуры встречной стратегической операции НАТО, нацеленной на противодействие возможному продвижению России вдоль черноморского побережья. Наступательные планы здесь условные — начинать полномасштабную войну с Россией ни в США, ни в Брюсселе не планируют. Но вот участие в боестолкновениях с ВС РФ и пророссийскими вооруженными формированиями ограниченных контингентов «туземных» войск стран Балканского региона, а также Центральной и Восточной Европы, западные стратеги, видимо, вполне допускают.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Главной целью при этом будет являться демонстрация военной угрозы в адрес России с территории Польши и Прибалтики, а также снижение темпов российского наступления на Украине и возможное воспрепятствование там выходу частей ВС РФ к Одессе и Николаеву. Именно поэтому в учения НАТО включены контингенты армий стран Балканского региона, а также Центральной и Восточной Европы. Они-то и будут выступать пушечным мясом в гипотетическом военном конфликте с Россией на украинском поле.

Обратим внимание, что, по мнению иностранных авторов этих планов, ВСУ после начала наступательной операции ВС РФ практически сразу списываются со счетов как значимый военный фактор, а столкновение военных контингентов «туземных» союзников Вашингтона и Брюсселя с российскими частями рассматривается, очевидно, в формате так называемого «конфликта малой интенсивности».

Если тезис про ВСУ особых сомнений не вызывает и саму Украину Альянсу спасать нет смысла, то вот надежда, что ситуацию получится каким-то образом удержать в рамках Low Intensity Conflict, выглядит как ненаучная фантастика. Заранее предсказать, до какого градуса может скакнуть эскалация конфликта в случае столкновения ВС РФ с румынскими, болгарскими и тому подобными военными контингентами на территории Украины, просто невозможно.

С другой стороны, не исключено, что в форс-мажорной ситуации НАТО предпочтет провести «красную линию» по границам Балканского региона, обеспечив себе выдающийся на восток и выходящий к Черному морю «балкон», прикрытый натовскими системами ПРО и ПВО. Такой вариант вполне объясняет курс Альянса на ускорение дальнейшей интеграции вооруженных сил балканских стран в военную инфраструктуру альянса.

Действительно, значение и ценность Балканского региона в глазах США и евроатлантических бюрократов явно растут. Зато масштабы задействования в натовских мероприятиях Турции заметно снижаются. Касательно «Защитника Европы» можно сказать, что турки участвуют в этих учениях чисто формально. Этим Анкара подчеркивает свою особую роль и собственные амбиции в акватории Черного моря.

Кстати, те же самые учения Defender Europe 2021 убедительно демонстрируют, что никаких планов спасения Украины — ни политических, ни военных — в НАТО не вынашивают.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

«Две армии и три соединения ВДВ…»

А что же Россия? В Москве заявили, что продолжают внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках Defender Europe 2021. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, там модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «4 по 30».

Напомним, что программа «4 по 30», о которой упомянул Шойгу, предполагает создание в НАТО 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, которые готовы к применению в течение 30 дней.

Совсем недавно Россия уже продемонстрировала, каков может быть ответ Москвы на программу «4 по 30». Да, речь про уже упомянутую внезапную проверку боеготовности войск Западного и Южного военных округов.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации», — по итогам внезапной проверки объявил 13 апреля министр обороны РФ.

Есть у Москвы чем ответить и на Defender Europe 2021. В сентябре на территории России и Белоруссии состоятся масштабные совместные стратегические учения «Запад-2021». По данным Минобороны РФ, они позволят апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности, а также оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Перейдем к выводам.

«Рисунок» учений НАТО показывает, что акцент в военном сдерживании России переносится Альянсом с западных российских рубежей на их юго-западный фланг. Центральное место в новой стратегии НАТО получают балканские страны. Украина практически официально становится ареной потенциального столкновения НАТО с Россией, правда — без планов поддержки и спасения «незалежной».

Россия на это отвечает укреплением военного союза с Белоруссией и дальнейшим наращиванием возможностей своих Вооруженных сил. Особенно это касается возможностей оперативной переброски частей на большие расстояния, позволяющей Москве быстро наращивать межвидовую группировку ВС на любом угрожающем участке границы.

Одновременно наша страна подчеркивает, что вполне готова в случае необходимости силой принудить к миру «незалежную». Ведь слова «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности» просто так вслух не произносят.