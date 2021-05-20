Кикбоксеры в России: Нас не зажимают, но нужно проводить больше соревнований

Кикбоксинг — один из самых популярных боевых искусств. В перспективе рассматривается включение его в олимпийские виды спорта. В чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, прошедших в Челябинске с 4 по 8 мая, приняли участие около двух тысяч спортсменов из 62 регионов страны. Победители соревнований в составе сборной РФ представят страну на октябрьском чемпионате мира в Италии. Как развивается кикбоксинг в нашей стране? Нужна ли финансовая поддержка спортсменов? Почему несколько кикбоксеров были дисквалифицированы во время проведения чемпионата? На эти вопросы ответили спортивные чиновники и сами единоборцы в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Когда говорят о развитии того или иного вида спорта, то в первую очередь речь заходит о финансировании. По словам девятикратного чемпиона мира по кикбоксингу, президента Федерации кикбоксинга Ленинградской области Вячеслава Тисленко, российскому спорту не хватает организаторов соревнований.

«Идет нехватка профессионального спорта в Санкт-Петербурге. Нас не зажимают, просто нужно больше проводить соревнований и показывать, что мы есть. У нас действительно много и любителей, и профессионалов», — сказал Тисленко.

В ходе пресс-конференции спортивный чиновник также прокомментировал дисквалификацию нескольких кикбоксеров на чемпионате России, который прошел в Челябинске. Такое наказание объяснили тем, что спортсмены слишком громко выражали свои эмоции при выходе Бату Хасикова, рассказал участник пресс-конференции.

«Когда Хасикова на соревнованиях представили президентом Федерации кикбоксинга России, некоторые спортсмены выражали недовольство потому, что на самом деле это сейчас не так. Он еще не президент федерации, поэтому участники соревнований высказали недовольство криком и свистом. Организаторы чемпионата России объяснили дисквалификацию тем, что спортсмены делали это слишком громко. Случай непонятный никому, объяснение неадекватное. В конце мая Минюст определит, кто будет президентом Федерации кикбоксинга России. И надеемся, что в дальнейшем подобного не произойдет», — выразил надежду Тисленко.

Он также объяснил, почему дисквалифицированным не выдали никаких бумаг. По словам спортивного чиновника, официальный документ о наказании может подписывать только действующий президент федерации. Поскольку на эту должность пока никто не утвержден, дисквалификация получилась устная и юридической силы не имеет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заместитель председателя совета директоров ЦФКСиЗ в Петербурге, мастер спорта международного класса по карате Антон Соловьев отметил, что для развития кикбоксинга важно не только организовать сами соревнования, но и широко осветить их.

«История и медиаподсветка нужна для широко развития, тем более специалисты есть. Во Фрунзенском районе мы культивируем этот вид спорта, даже адаптировали его под людей с дополнительными потребностями. У нас занимается Аркадий Аксенов — мальчик, который получил травмы, попав под товарный поезд. Он изъявил желание потренироваться, и тренер с удовольствием помогает ему», — рассказал Соловьев.

Кикбоксингом в России интересуются не только мужчины и юноши, но и девушки. Профессионалов среди них немного. В основном женщины приходят в секции для поддержания формы, признался Соловьев. Несмотря на то, что кикбоксинг — серьезный вид спорта, он адаптируется под запросы населения, поэтому появляются такие направления, как тай-бо, где преподаются ударные техники и оборона вместе с элементами фитнеса, рассказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Представители профессионального кикбоксинга отметили, что для развития этого вида спорта не хватает должного внимания со стороны СМИ и коммерческих структур. По словам одного из организаторов турниров ProK-1 Сергея Трубникова, в профессиональном кикбоксинге больше зрелищности, поэтому освещение соревнований будет способствовать тому, что на них будут приходить целыми семьями.