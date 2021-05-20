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новостей
14:22
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
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Власти Калининградской области введут в регионе курортный сбор

Общество
Власти Калининградской области введут в регионе курортный сбор
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 20 мая. Механизм введения курортного сбора прорабатывается на территории Калининградской области. Его размер будет зависеть от количества дней фактического проживания плательщика.

День заезда при этом учитываться не будет, несовершеннолетних туристов такой сбор не коснется. Он также не будет распространяться на жителей Калининградской области и лиц, имеющих в собственности жилые помещения, постоянно работающих на ее территории или обучающихся в образовательных учреждениях региона.

Кроме того, от сбора будут освобождены участники Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, малоимущие семьи, студенты, спортсмены и некоторые другие категории граждан, передает «Социальный Калининград» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Принятие закона о курортном сборе планируется до конца года, а его введение в 2022 году.

Калининградская область входит в число самых популярных направлений для путешествий в России. Специально к туристическому сезону в регионе запустили рейсовый автобус к достопримечательностям Куршской косы.

калининградская область туризм курортный сбор
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