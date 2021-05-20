Власти Калининградской области введут в регионе курортный сбор

Калининград, 20 мая. Механизм введения курортного сбора прорабатывается на территории Калининградской области. Его размер будет зависеть от количества дней фактического проживания плательщика.

День заезда при этом учитываться не будет, несовершеннолетних туристов такой сбор не коснется. Он также не будет распространяться на жителей Калининградской области и лиц, имеющих в собственности жилые помещения, постоянно работающих на ее территории или обучающихся в образовательных учреждениях региона.

Кроме того, от сбора будут освобождены участники Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, малоимущие семьи, студенты, спортсмены и некоторые другие категории граждан, передает «Социальный Калининград» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Принятие закона о курортном сборе планируется до конца года, а его введение в 2022 году.

Калининградская область входит в число самых популярных направлений для путешествий в России. Специально к туристическому сезону в регионе запустили рейсовый автобус к достопримечательностям Куршской косы.