ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 20 мая. Центробанк установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая, понизив значения доллара и евро по отношению к рублю, следует из данных на сайте Банка России.

Стоимость доллара регулятор оценивает в 73.6007 рубля, что на 7,71 копейки ниже предыдущего показателя. Курс европейской валюты, согласно ЦБ, понижен до 89,7708 рубля. Официальная стоимость евро упала на 32,98 копейки.

По состоянию на 13:48 по московскому времени биржевой курс доллара составляет 73,64 рубля. Евро торгуется по 89,77 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российская валюта способна укрепиться до значений 2019 года в ближайшем будущем, ранее заявил аналитик Андрей Маслов. По его словам, взрывного роста рубля можно ожидать к концу текущего года.