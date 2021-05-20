Титулованные борцы рассказали о пользе кикбоксинга для ребенка

Санкт-Петербург, 20 мая. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной развитию кикбоксинга в России, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу Антон Соловьев и девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко рассказали о важности кикбоксинга в жизни ребенка.

Антон Соловьев объяснил, что у любого вида спорта, в том числе и кикбоксинга, есть определенная подготовка. То есть в период аккредитации проходят подготовительные упражнения на координацию движений и различные физические нагрузки, которые подготавливают организм к полноценному вступлению в этот вид спорта.

Именно тогда родители смогут оценить возможности ребенка и решить, подходит ли ему такой вид спорта или нет.

«Этот вид спорта необходимо развивать среди различных групп населения. Например — спортивные детские лагеря, в которых будет большое количество людей. И я как зампредседателя совета директоров центра спорта Фрунзенского района обязательно буду приглашать специалистов, которые будут преподавать нашим детям элементы самозащиты, элементы ударной техники», — рассказал собеседник агентства.

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко отметил, что этот вид спорта развивает не только физическую подготовку, но и мышление.

«Кикбоксинг не только ударный вид спорта. Тебе нужна не только сила, но и выносливость. Против тебя выходит такой же или еще сильнее спортсмен, и здесь нужна тактика боя. Преимущество кикбоксинга перед боксом — это то, что в бою задействованы еще и ноги», — подчеркнул Тисленко.

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