Титулованные борцы рассказали о пользе кикбоксинга для ребенка

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18:53
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Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
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Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
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Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
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Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Шоу-бизнес
Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества
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Титулованные борцы рассказали о пользе кикбоксинга для ребенка

Спорт
Титулованные борцы рассказали о пользе кикбоксинга для ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 мая. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной развитию кикбоксинга в России, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу Антон Соловьев и девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко рассказали о важности кикбоксинга в жизни ребенка.

Антон Соловьев объяснил, что у любого вида спорта, в том числе и кикбоксинга, есть определенная подготовка. То есть в период аккредитации проходят подготовительные упражнения на координацию движений и различные физические нагрузки, которые подготавливают организм к полноценному вступлению в этот вид спорта.

Именно тогда родители смогут оценить возможности ребенка и решить, подходит ли ему такой вид спорта или нет.  

«Этот вид спорта необходимо развивать среди различных групп населения. Например — спортивные детские лагеря, в которых будет большое количество людей. И я как зампредседателя совета директоров центра спорта Фрунзенского района обязательно буду приглашать специалистов, которые будут преподавать нашим детям элементы самозащиты, элементы ударной техники», — рассказал собеседник агентства.

Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко отметил, что этот вид спорта развивает не только физическую подготовку, но и мышление.

«Кикбоксинг не только ударный вид спорта. Тебе нужна не только сила, но и выносливость. Против тебя выходит такой же или еще сильнее спортсмен, и здесь нужна тактика боя. Преимущество кикбоксинга перед боксом — это то, что в бою задействованы еще и ноги», — подчеркнул Тисленко.

Ранее ФАН рассказал, может ли ребенок малообеспеченных родителей стать звездой профессионального спорта.

спорт кикбоксинг медиагруппа патриот
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