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Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
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Зеленский рассказал, как Кличко надоедает ему постоянными звонками

  /   Обновлено: 20 мая 2021 13:55
Политика
Зеленский рассказал, как Кличко надоедает ему постоянными звонками
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 20 мая. Киевский мэр Виталий Кличко постоянно «названивает» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал сам глава государства.

Украинский лидер назвал неправильным публичное поведение мэра столицы. По его словам, Кличко надоедает ему постоянными звонками, а также частыми просьбами о личной встрече. Зеленский проводит пресс-конференцию по случаю второй годовщины его нахождения на посту президента.

Ранее глава украинской столицы рассказал, что в администрации города были проведены обыски. Все 60 следственных проверок прошли нормально, так как власти Киева сотрудничают с правоохранительными органами, подчеркнул Кличко.

украина кличко зеленский
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Все новости / Политика / Зеленский рассказал, как Кличко надоедает ему постоянными звонками
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