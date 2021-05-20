Зеленский рассказал, как Кличко надоедает ему постоянными звонками

Киев, 20 мая. Киевский мэр Виталий Кличко постоянно «названивает» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал сам глава государства.

Украинский лидер назвал неправильным публичное поведение мэра столицы. По его словам, Кличко надоедает ему постоянными звонками, а также частыми просьбами о личной встрече. Зеленский проводит пресс-конференцию по случаю второй годовщины его нахождения на посту президента.

Ранее глава украинской столицы рассказал, что в администрации города были проведены обыски. Все 60 следственных проверок прошли нормально, так как власти Киева сотрудничают с правоохранительными органами, подчеркнул Кличко.