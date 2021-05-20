Премьер Азербайджана заявил о приверженности Баку к выполнению соглашения по Карабаху

Баку, 20 мая. Азербайджан готов выполнять все пункты мирных договоренностей, прописанных в трехстороннем соглашении по Карабаху.

Такое заявление сделал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Он отметил, что Баку привержен дипломатическому диалогу и мирному решению всех проблемных вопросов с Арменией.

Обстановка на границе двух стран сохраняется напряженной. Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян потребовал от ВС Азербайджана вывести все свои подразделения с армянской территории, оценив их численность в 500–600 солдат и офицеров.