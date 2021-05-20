Жители Сочи будут праздновать День города четыре дня

Сочи, 20 мая. День города в Сочи будут праздновать в течение пяти дней из-за коронавируса. Соответствующее решение приняли местные власти.

Праздничные мероприятия начнутся с 26 мая. В этот день горожане смогут увидеть презентацию книги «Сочи. Больше, чем курорт!». Открытие памятника Василию Хлудову состоится 27 мая в парке «Ривьера».Торжества пройдут с учетом эпидемиологических требований, говорится в сообщении администрации города.

Главные мероприятия ко Дню города пройдут 29 мая. В Зимнем театре запланировано выступление артистов под звуки симфонического оркестра. Юные зрители смогут увидеть выступление цирка в концертном зале «Фестивальный».

Еще одним крупным мероприятием в Сочи станет фестиваль ресторанной индустрии Gastreet Show. Участниками самого «вкусного пробега» страны станут шеф-пора и известные владельцы предприятий общепита.