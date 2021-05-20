Песков объяснил позицию России по недружественным странам

Москва, 20 мая. Недружественность стран определяется в соответствии с их позицией по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, почему в России стали использоваться такие определения, как «недружественные государства» или «иностранные агенты».

«Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством», — объяснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь обратил внимание, что то же самое касается средств массовой информации, которые являются иностранными агентами. По его словам, к таким СМИ относятся юридические или физические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

Песков ранее назвал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позитивным сигналом.