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Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
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Песков объяснил позицию России по недружественным странам

  /   Обновлено: 20 мая 2021 13:47
Политика
Песков объяснил позицию России по недружественным странам
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 20 мая. Недружественность стран определяется в соответствии с их позицией по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, почему в России стали использоваться такие определения, как «недружественные государства» или «иностранные агенты».

«Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством», — объяснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь обратил внимание, что то же самое касается средств массовой информации, которые являются иностранными агентами. По его словам, к таким СМИ относятся юридические или физические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

Песков ранее назвал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном позитивным сигналом.

песков кремль недружественные государства
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