NI: ударная мощь российского Черноморского флота не оставит шансов ВМС США и НАТО

Вашингтон, 20 мая. Черноморский флот представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом пишут военные обозреватели The National Interest.

ВМФ России с особой эффективностью действует в стратегически важных регионах, куда крупные корабли ВМС США не могут попасть. Одним из таких мест считается Черное море, пишет военный аналитик The National Interest Крис Осборн, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Осборн удивляется, как Россия, у которой в наличии имеется лишь треть от числа используемых в ВМС США кораблей класса эсминцев, продолжает представлять угрозу для НАТО. По словам обозревателя, секрет кроется в грамотной модернизации флота, которую Минобороны РФ проводит на протяжении нескольких лет.

«Если Россия добавляет новые военные корабли, то, что это за судна? Самое главное, какие виды оружия, радары и сенсоры они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы», — отмечает автор публикации.

Основной угрозой для Соединенных Штатов является перспектива переоснащения кораблей ВМФ РФ гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Осборн подчеркивает, что использование данного снаряда возможно только с кораблей, которые оснащены вертикальной пусковой установкой, а таких в Черноморском флоте предостаточно.

Напомним, корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море.

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