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Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
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NI: ударная мощь российского Черноморского флота не оставит шансов ВМС США и НАТО

Армия
NI: ударная мощь российского Черноморского флота не оставит шансов ВМС США и НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 мая. Черноморский флот представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом пишут военные обозреватели The National Interest.

ВМФ России с особой эффективностью действует в стратегически важных регионах, куда крупные корабли ВМС США не могут попасть. Одним из таких мест считается Черное море, пишет военный аналитик The National Interest Крис Осборн, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Осборн удивляется, как Россия, у которой в наличии имеется лишь треть от числа используемых в ВМС США кораблей класса эсминцев, продолжает представлять угрозу для НАТО. По словам обозревателя, секрет кроется в грамотной модернизации флота, которую Минобороны РФ проводит на протяжении нескольких лет.

«Если Россия добавляет новые военные корабли, то, что это за судна? Самое главное, какие виды оружия, радары и сенсоры они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы», — отмечает автор публикации.

Основной угрозой для Соединенных Штатов является перспектива переоснащения кораблей ВМФ РФ гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Осборн подчеркивает, что использование данного снаряда возможно только с кораблей, которые оснащены вертикальной пусковой установкой, а таких в Черноморском флоте предостаточно.

Напомним, корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море.

Атомную подлодку «Казань» приняли на вооружение ВМФ, передает сайт 360tv.ru.

сша нато the national interest вмф россии
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