Губернатор Забайкальского края озвучил главную проблему региона

Чита, 20 мая. Постоянный отток студентов и молодых специалистов является главной проблемой Забайкальского края, рассказал губернатор региона Александр Осипов.

Главы Забайкальского и Хабаровского краев стали участниками форума PrоДФО, в рамках которого 19 мая состоялась ВКС «Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи», пишет ZabNews. Главная задача местных властей — дать понять ученикам, как можно реализоваться в крае, отметил Осипов.

«Ежегодно тысячи перспективных ребят уезжают учиться на Запад. Забайкалье нуждается в кадрах», — посетовал губернатор.

Ситуация на рынке труда меняется с большой скоростью. В настоящее время молодежи доступно множество профессий, однако только окончившему вуз специалисту все сложнее найти свое «место под солнцем» из-за высокой конкуренции. При этом человек должен выбрать профессию, которая будет приносить хороший доход и доставлять чувство морального удовлетворения.