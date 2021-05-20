Певица Саша Круглова озвучила аудиогид по малоизвестным интересным местам Москвы

Москва, 20 мая. Участница седьмого сезона шоу «Голос» Саша Круглова составила и озвучила собственный аудиогид по любимым необычным местам Москвы.

Певица является не просто коренной жительницей столицы, но и потомком знатных родов, которые входили в свет московского общества до революции. Поскольку история семьи исполнительницы тесно связана со многими местами Москвы, Круглова знает факты, не нашедшие места в туристических путеводителях.

«Историей любимого города я занимаюсь со школьных лет, с удовольствием ходила в краеведческий кружок. Мне было интересно соединить историю города с историей моей семьи. Мало кто знает, но мое хобби — это многочасовые прогулки по Москве, во время которых я нахожу и отмечаю на карте в смартфоне интересные дома, необычные места и просто красивые, скрытые от посторонних глаз площадки с видом на город», — рассказала участница «Голоса».

Круглова составила личный рассказ о столице совместно с историками города и на основании библиотечных и личных семейных архивов. Первую часть аудиогида певица посвятила историческим Хамовникам, где она сейчас живет.

Экскурсию выпустят в двух вариантах: подробный рассказ для пешеходов и ускоренная версия для бегунов. В маршрут вошли не только видовые участки, но и малоизвестные интересные переулки и места.

В течение лета исполнительница выпустит аудиогиды по разным маршрутам на площадках для подкастов. Полная версия проекта «Москва Саши Кругловой» должна выйти ко Дню города. Кроме того, певица готова провести оффлайн-экскурсии по столице для всех желающих.

«Думаю, что мой взгляд на любимый город будет интересен как нашим гостям, так и москвичам», — подытожила Круглова.

Певица ранее представила новую композицию, написанную ко Дню Победы. Песня под названием «Прощаться не будем» посвящена героям Великой Отечественной войны.