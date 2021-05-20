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20 мая 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:22
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
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Певица Саша Круглова озвучила аудиогид по малоизвестным интересным местам Москвы

Шоу-бизнес
Певица Саша Круглова озвучила аудиогид по малоизвестным интересным местам Москвы
Фото предоставлено пиар-директором Саши Кругловой

Москва, 20 мая. Участница седьмого сезона шоу «Голос» Саша Круглова составила и озвучила собственный аудиогид по любимым необычным местам Москвы.

Певица является не просто коренной жительницей столицы, но и потомком знатных родов, которые входили в свет московского общества до революции. Поскольку история семьи исполнительницы тесно связана со многими местами Москвы, Круглова знает факты, не нашедшие места в туристических путеводителях.

«Историей любимого города я занимаюсь со школьных лет, с удовольствием ходила в краеведческий кружок. Мне было интересно соединить историю города с историей моей семьи. Мало кто знает, но мое хобби — это многочасовые прогулки по Москве, во время которых я нахожу и отмечаю на карте в смартфоне интересные дома, необычные места и просто красивые, скрытые от посторонних глаз площадки с видом на город», — рассказала участница «Голоса».

Круглова составила личный рассказ о столице совместно с историками города и на основании библиотечных и личных семейных архивов. Первую часть аудиогида певица посвятила историческим Хамовникам, где она сейчас живет.

Экскурсию выпустят в двух вариантах: подробный рассказ для пешеходов и ускоренная версия для бегунов. В маршрут вошли не только видовые участки, но и малоизвестные интересные переулки и места.

В течение лета исполнительница выпустит аудиогиды по разным маршрутам на площадках для подкастов. Полная версия проекта «Москва Саши Кругловой» должна выйти ко Дню города. Кроме того, певица готова провести оффлайн-экскурсии по столице для всех желающих.

«Думаю, что мой взгляд на любимый город будет интересен как нашим гостям, так и москвичам», — подытожила Круглова.

Певица ранее представила новую композицию, написанную ко Дню Победы. Песня под названием «Прощаться не будем» посвящена героям Великой Отечественной войны.

шоу голос певица круглова
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Саша Круглова озвучила аудиогид по малоизвестным интересным местам Москвы
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