Организатор турниров ProK-1 рассказал, когда стоит отдавать ребенка в кикбоксинг

Санкт-Петербург, 20 мая. Сергей Трубников, занимающийся организацией турниров ProK-1, дал совет родителям, планирующим отдать детей в кикбоксинг.

Актуальные проблемы развития кикбоксинга в России и популяризацию этого вида боевых искусств обсудили в ходе пресс-конференции в медиацентре "Патриот". Участниками мероприятия стали именитые спортсмены, тренеры и организаторы турниров ProK-1, среди которых Сергей Трубников.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в кикбоксинг ребенка лучшего всего отдавать в дошкольном возрасте. Тренеры работают с юными спортсменами, возраст которых начинается от пяти лет, прививая им первоначальные навыки, подчеркнул Трубников. Он добавил, что заниматься в этом возрасте безопасно, так как педагоги обучают кикбоксеров приемам самообороны.

Ранее президент Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе. По его словам, спорт нуждается в большей популяризации.