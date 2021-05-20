Лукашенко назвал причину крушения военного самолета в Барановичах

Минск, 20 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ всех систем управления стал причиной крушения военного самолета Як-130 в Барановичах.

По его словам, в ходе полета «практически мгновенно» произошел отказ четырех систем управления истребителем.

«Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет», — пояснил белорусский лидер.

Напомним, 19 мая во время учебно-тренировочного полета в белорусских Барановичах упал самолет Як-130. Пилоты до последнего оставались в кабине, пытаясь увести самолет подальше от жилых домов. Оба летчика слишком поздно покинули падающий самолет и погибли.